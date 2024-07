Volgens Helmut Marko is het mogelijk dat Max Verstappen komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van België een gridstraf van tien plaatsen gaat nemen om de verbrandingsmotor - en wellicht de hele motor - voor de vijfde keer te vervangen. Ook de toekomst van Sergio Pérez wordt besproken door de adviseur van Red Bull Racing.

In gesprek met Kleine Zeitung blikt Marko vooruit op het weekend in België. De Oostenrijker stelt dat, zoals de geruchten eerder deze week al duidelijk hebben gemaakt, het nemen van een gridstraf met Verstappen een optie is komend weekend. “Er is een mogelijkheid en dan zouden we tien plaatsen zakken op de grid. Maar ik hoop dat inhalen makkelijker wordt dan in Hongarije. Het podium is mogelijk, maar het zal veel moeilijker zijn dan in voorgaande jaren.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner legt vinger op de pijnlijke plek van RB20: "Breder werkvenster nodig"

Marko over toekomst Pérez bij Red Bull

Marko weet dat Red Bull bij de constructeurs nog wel aan de bak mag, vooral omdat Pérez het erg lastig heeft. Marko geeft wederom aan dat er op maandag na het raceweekend in Belgie gesproken gaat worden over hoe het team de tweede seizoenshelft aan gaat pakken wat betreft het stoeltje naast Verstappen. “Het zal makkelijker zijn in het coureurskampioenschap dan in het constructeurskampioenschap. We weten dat Sergio Perez ups en downs heeft. Maar we hebben consistentie nodig. Christian Horner en ik zullen maandag na de race samenkomen om de volgende stappen te bespreken. Dan weten we meer over beide.

OOK INTERESSANT: Pérez negeert geruchten: "Na het beantwoorden van vragen vergeet ik ze weer"

Marko over mogelijke opvolgers Pérez

Marko is blij dat hij over genoeg opties beschikt mocht Red Bull het nodig vinden om Pérez te vervangen na de zomerstop en voor het seizoen 2025. "Het goede is dat we een sterk team hebben. Liam Lawson staat zeker bovenaan de lijst, maar er zijn ook Isack Hadjar en Ayumu Iwasa.” Daarnaast heeft het team met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo nog twee andere opties, waardoor Marko keuze genoeg heeft binnen zijn eigen team. Carlos Sainz is buiten het eigen team momenteel de meest interessante opties, maar dat zal wel pas vanaf 2025 zijn.

Gerelateerd