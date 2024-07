Sergio Pérez stelt dat hij niet bezig is met de geruchten omtrent zijn toekomst en dat hij voort wil borduren op een sterke zondag tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije.

Tegenover de aanwezige media in België, waaronder GPFans, zegt Pérez dat hij zich niet bezig blijft houden met de geruchten omtrent zijn toekomst. "Ik zal de vragen beantwoorden en daarna vergeet ik ze weer. Daarna ga ik gewoon weer de strijd aan en begeef ik mij richting mijn engineers en het team." De Mexicaan is positief na het weekend in Hongarije. "Het weekend zelf, want op vrijdag hadden we de snelste auto van de grid en op zondag was het vervolgens weer een stuk minder, was aardig. Er zijn positieve dingen te halen uit het weekend in Hongarije, dingen die we geleerd hebben. Ik hoop dat we erop voort kunnen borduren en dat we dingen gevonden hebben die ons performance op kunnen leveren."

Pérez over regen tijdens raceweekend

Het is Pérez nu twee keer op rij overkomen dat hij in de regen een crash mee heeft gemaakt. De Mexicaan zegt dat hij nog steeds vertrouwen zal hebben als hij weer in de regen moet rijden. "Het is lastig, maar het kan iedereen gebeuren. Het is nu wel de tweede keer, maar ik heb genoeg vertrouwen en ik heb het eerder gedaan. In het verleden was ik sterk in deze omstandigheden. De focus is nu vol op de auto en een goed weekend draaien." Zeker op vrijdag en zaterdag wordt er regen verwacht in Spa komend weekend.

