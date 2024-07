Maak een pitstop bij Shell en wie weet ben jij bij de thuisrace van Verstappen in Zandvoort

Wil jij kans maken om het racegeweld in Zandvoort deze zomer op alle drie de dagen van dichtbij mee te maken? Ga dan snel naar een bemand Shell-tankstation bij jou in de buurt en haal je kraskaart. Tank je Shell V-Power? Dan maak je zelfs twee keer zoveel kans.

Het raceweekend in Zandvoort is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een publiekslieveling bij zowel fans van de sport als de coureurs en teams zelf. De altijd weer honderdduizenden aanwezige supporters hebben sinds de terugkeer van de race in Nederland in hoog tempo naam voor zichzelf gemaakt en ondanks dat ook dit jaar de kaarten weer razendsnel over de toonbank vlogen, maak jij kans om er met twee personen alsnog het gehele weekend - vrijdag, zaterdag én zondag - bij te zijn. Wat je daarvoor moet doen? Tanken, je auto laden, je auto wassen of een lunchdeal kopen bij een bemand Shell-tankstation.

Zo maak je kans om bij dé race van het jaar te zijn op Zandvoort

Als jij minimaal twintig liter benzine of diesel tankt, je auto met minimaal 10 kWh oplaadt, je auto wast of voor een lunchdeal gaat, ontvang je bij de bemande Shell- tankstations namelijk een kraskaart, waarmee je kans maakt om er het hele weekend met zijn tweeën bij te zijn. Ga je voor Shell V-Power, dan ontvang je twee kraskaarten en maak je twee keer zoveel kans. De code op de kraskaart(en) vul je in op shell.nl/zandvoort om deel te nemen aan de actie. Het raceweekend vindt plaats van 23 tot en met 25 augustus. De actie loopt tot en met 13 augustus 12:00 uur, en iedere week worden er vijf winnaars bekendgemaakt.

Waarom Shell V-Power tanken?

Shell V-Power Benzine heeft een hoog octaangetal van minimaal 98

