Gian Carlo Minardi, oud-teambaas in F1, vond het beschamend hoe Max Verstappen zich gedroeg tijdens de Grand Prix van Hongarije. Ook gaat hij in op de strategie van McLaren omtrent Oscar Piastri en Lando Norris.

Op zijn eigen site zegt Minardi dat de actie van Verstappen ten opzichte van Lewis Hamilton tijdens de slotfase van de race in Boedapest niet representatief is voor een wereldkampioen. "Aan de ene kant heb je een coureur die eigenlijk afwezig is. En aan de andere kant is er een zeer nerveuze Verstappen, die een zeer gevaarlijke manoeuvre maakte die een exemplarische straf verdiende. In het gevecht met Hamilton beging hij een overtreding (en niet de eerste dit jaar) die een drievoudig wereldkampioen onwaardig is."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kans op regen neemt toe: zeker vrijdag en zaterdag in België nat

Minardi vindt gedrag van Verstappen beschamend

Minardi kan zich echter nog meer opwinden over het gedrag van de Nederlander over de boardradio tijdens de race. "Het is vooral beschamend om die teamradio te horen richting zijn eigen team dat hem de afgelopen drie seizoenen een onverslaanbare auto heeft geleverd. Hij heeft een belangrijke voorsprong van 76 punten op Norris, die hij op de baan moet behouden. Hij kan en mag zichzelf niet toestaan om zo te vloeken."

OOK INTERESSANT: Belangrijkste conclusies na GP Hongarije: team orders McLaren, Verstappen boos

Minardi over team orders McLaren in Hongarije

Minardi zet ook zijn twijfels bij de strategie van McLaren. Norris moest Piastri erlangs laten in de slotfase ondanks dat hij vijf seconden voorsprong had, omdat McLaren ervoor koos om Piastri eerder in de race een undercut te laten doen op Norris. "Dankzij een 'twijfelachtige' undercut, haalde Norris zijn teamgenoot in. Maar op dat moment beschermde hij het team tegen aanvallen van Red Bull en Mercedes. Vanaf dat moment waren er veel discussies tussen de teams en coureurs, maar naar mijn mening werd de juiste beslissing genomen. Norris gaf de leiding terug aan zijn teamgenoot, die zijn eerste overwinning in de F1 behaalde. McLaren vecht vooral voor de constructeurstitel en niet zozeer voor de coureurstitel."

Gerelateerd