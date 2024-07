Het raceweekend in Hongarije, een weekend waarin veel is gebeurd, ligt amper achter ons of het volgend raceweekend staat komend weekend alweer op het programma: de F1 Grand Prix van België. Het weerbeeld ziet er niet al te best uit.

In Hongarije was het weerbeeld vooral warm en wisselvallig, waarbij er op zaterdag tijdens de kwalificatie nogal wat regen viel. Voor Verstappen en Red Bull was het een weekend om snel te vergeten. De Nederlander werd vijfde en moest Oscar Piastri, Lando Norris, Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor zich dulden. In Spa lijkt de Nederlander een gridstraf te gaan nemen van tien plaatsen, waardoor hij waarschijnlijk buiten de top tien gaat starten aan de race.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht F1 GP België

De Nederlander hoeft daarnaast niet op een droog weekend te rekenen. Het weerbeeld van komend weekend in België is namelijk zeker op vrijdag en zaterdag nogal grijs en regenachtig. Op vrijdag en zaterdag is er 66% en 83% kans op regen, terwijl het sowieso bewolkt gaat worden met maar twintig graden Celsius. De trainingen en de kwalificatie kunnen dus wel eens nat gaan worden. Op zondag is er vervolgens 40% kans op regen, maar is er ook ruimte voor de zon.

De kans op neerslag komend weekend tijdens het raceweekend in België is ten opzichte van begin deze week toegenomen. Op vrijdag en zaterdag is er nu een hele grote kans op regen.#BelgianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/EEJ5VjhBZO — GPFans NL (@GPFansNL) July 24, 2024

Gerelateerd