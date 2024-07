De F1 Grand Prix van Hongarije leverde veel gespreksstof op. Oscar Piastri won zijn eerste race in de koningsklasse door teamgenoot Lando Norris te verslaan en ook Lewis Hamilton achter zich te houden.

Norris begon aan de race vanaf P1, voor Piastri en Verstappen. De drie gingen naast elkaar richting en ook bijna door de eerste bocht, waarbij Verstappen zijn tweede plaats terug moest geven omdat hij op illegale wijze Norris had ingehaald. Daarna ging McLaren in de fout door Norris i eerder naar binnen te halen dan Piastri, waardoor hij door een undercut op P1 kwam. Vervolgens wilde het team in de slotfase, toen Norris ruim op P1 reed, dat hij Piastri erlangs zou laten. Dat gebeurde pas in de slotfase van de race, nadat de Brit er eigenlijk niet aan mee wilde werken. Ondertussen eindigde Max Verstappen gefrustreerd op P5, achter Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

McLaren snijdt zichzelf in de vingers tijdens dominant weekend in Hongarije

Er was niet veel aan de hand voor McLaren tijden de race in Hongarije. Piastri reed op P1, Norris op P2 en de rest kon het tempo niet bijhouden. Toen besloot McLaren om Norris eerst naar binnen te halen, waarna hij met een undercut op P1 kwam en Piastri op P2. Dit zorgde ervoor dat het team in de slotfase aan Norris moest vragen om, met vijf en soms zelfs zes seconden verschil, de plek terug te geven aan Piastri. Dit deed de Brit uiteindelijk ook, maar wel vlak voor het einde van de race. Norris was duidelijk niet blij met de gang van zaken, een situatie die door McLaren zelf gecreëerd werd.

Verstappen van begin tot eind gefrustreerd

De frustratie die bij Norris te merken was, was er nog twee keer zo extreem bij Verstappen. Het begon al tijdens de openingsfase, toen hij vond dat hij door Norris van de baan was gereden bij de eerste bocht en de Nederlander van mening was dat hij zijn plaats gewoon mocht behouden. Op aandringen van Red Bull gaf hij de plek toch terug. Vervolgens was Verstappen de rest van de race klagend over de boardradio te horen. De auto, de strategie en de FIA kwamen allemaal aan bod, terwijl ook race engineer Gianpiero Lambiase slachtoffer was van de tirade van Verstappen. Het gevolg: de Nederlander mag van Red Bull tijdens raceweekenden niet meer tot laat in de avond en soms zelfs nacht simracen. Het humeur van de Nederlander zal er afgelopen zondag niet op vooruit zijn gegaan in ieder geval.

Discussie laait wederom op: wanneer grijpt Red Bull in omtrent Pérez?

Afgelopen weekend bleek het wederom een matige zaterdag te zijn voor Pérez, die zijn vorm van begin dit jaar al een paar weken kwijt is. De Mexicaan kreeg nu van Helmut Marko en Christian Horner ook te horen dat er gesprekken gaan volgen over zijn toekomst. De Mexicaan crashte afgelopen weekend tijdens Q1 en moest daardoor wederom op zondag aan een inhaalrace beginnen. Dit deed hij aardig, met P7 als eindresultaat. Toch is de vraag om Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson er niet minder op geworden.

Kick Sauber blijft dramatisch presteren

Aan het begin van het seizoen presteerde de auto van Kick Sauber nog wel aardig en waren het vooral technische of strategische problemen of problemen tijdens de pitstop waardoor er geen goede resultaten genoteerd werden. Inmiddels kan gesteld worden dat Alpine en Williams hun auto hebben ontwikkeld, maar dat Kick Sauber totaal geen vooruitgang weet te boeken. Het team staat bijna elk raceweekend stijf onderaan als het gaat om race pace en weet amper tot niet uit Q1 te komen op zaterdag. Dat de focus op 2026 ligt, wanneer Audi F1 komt versterken, werd nog maar eens duidelijk toen bekend werd gemaakt dat Mattia Binotto de positie van Andreas Seidl en Oliver Hoffmann over gaat nemen en het project van Audi en Sauber gaat overzien voor 2026. Zoals het nu gaat, zal het nodig zijn.

