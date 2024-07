De Grand Prix van Hongarije begon zondag voor Max Verstappen al totaal niet naar wens toen het team hem in het begin van de wedstrijd opdroeg om zijn positie aan Lando Norris terug te geven. De Nederlander was het daar niet mee eens en inmiddels trekt ook Helmut Marko het boetekleed aan over de beslissing.

Verstappen waagde tijdens de start van de Grand Prix van Hongarije zijn kansen, nadat Oscar Piastri het gevecht aanging met teamgenoot Norris. Door het gevecht wist Verstappen buitenom te kruipen bij Norris die in het midden reed en leek hij bijna naar de leiding te kunnen. Piastri schoot echter iets te veel door in de eerste bocht, waardoor ook Norris wijd moest gaan om contact met de Australiër te vermijden. Het zorgde ervoor dat Verstappen naar de buitenkant werd gedwongen en van het circuit af moest om Norris niet te raken.

Artikel gaat verder onder video

Plek teruggeven

De Nederlander kwam het circuit terug op op de tweede stek voor Norris en dat was tegen het zere been van de McLaren-coureur, die direct zijn beklag deed op de boardradio en zei dat Verstappen zijn positie terug moest geven. Daar was Verstappen het op zijn beurt echter totaal niet mee eens: de wereldkampioen gaf aan dat hij voor de apex voor de McLaren van Norris zat, waardoor hij recht had om de positie te behouden. Toch adviseerde engineer Gianpiero Lambiase hem uiteindelijk om de positie terug te geven aan Norris. Dit zorgde dan weer voor een hoop irritaties bij Verstappen, die dacht dat het beter zou zijn om het verdict van de wedstrijdleiding af te wachten en een eventuele straf op de koop toe te nemen.

Marko krabbelt terug

Vooral ook omdat het op de Hungaroring vrij lastig inhalen is. Ook liet hij zijn woede richting de wedstrijdleiding horen op de radio. Daar waar het team in eerste instantie achter de eigen beslissing stond, krabbelt men via Marko zijn column op Speedweek nu toch wat terug. "Het leek een zeer goede actie van Max, die aan de buitenkant de McLaren pakte, vervolgens werd weggeduwd en uiteindelijk de tweede plaats voor de zekerheid teruggaf. Terugkijkend is het niet honderd procent zeker dat Verstappen een tijdstraf van vijf seconden had gekregen, dus misschien was het beter geweest om de positie te behouden. Simpelweg ook omdat er zoveel tijd verloren gaat bij het inhalen op dit circuit. Van het één kwam daarna het ander: de emoties liepen hoog op en er volgden ongepaste opmerkingen van zowel de race-ingenieur als van Max", zo leest het laatste oordeel van Marko.

Gerelateerd