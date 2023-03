Leclerc vanaf tweede startrij: "Beter derde op nieuwere banden dan eerste op oudere"

Vincent Bruins

Charles Leclerc zal de Grand Prix van Bahrein vanaf de derde positie aanvangen morgen. De Ferrari-coureur versloeg teamgenoot Carlos Sainz, maar had net niet de snelheid om voor de Red Bull Racing-bolides te komen.

Leclerc werd derde in Q1 op Bahrain International Circuit, terwijl Sainz het eerste gedeelte van de kwalificatie als snelste afsloot. De Monegask stond vervolgens wel bovenaan de tijden in Q2. Hij werd in Q3 echter voorbijgestoken door Max Verstappen en Sergio Pérez.

Geen probleem met de auto

"We hadden geen probleem met de auto," reageerde Leclerc op de vraag of dat de reden was dat hij geen tweede run deed in Q3. "Ik denk dat we wel meededen in het gevecht om pole wat eerlijk gezegd wel een verrassing was. Ik had dat niet verwacht na de wintertest en de vrije trainingen waarin we het wat moeilijk hadden. We hebben de pace gevonden voor de kwalificatie, dus dat is geweldig. We moeten hoe dan ook in gedachten houden dat we wel nog een beetje een achterstand hebben op Red Bull. En ik denk dat het beter is om derde te starten met nieuwere banden dan eerste starten op wat oudere banden. Het zit in ieder geval dicht bij elkaar."

Toekomst ziet er goed uit

"Ik hoop dat het ook zo zal zijn qua racepace," vertelde de Monegask verder over hoe dicht iedereen bij elkaar zit. "Aston Martin was snel, ook Mercedes was erg snel op een aantal momenten in de kwalificatie. En wij zitten veel dichterbij de koplopers dan we hadden verwacht, dus het ziet er goed uit voor de toekomst. Dat maakt Formule 1 alleen maar spannender, dus ik kijk uit naar de races."

