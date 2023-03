Vincent Bruins

Zaterdag 4 maart 2023 21:21

De seizoensopener van het Formule 2-kampioenschap werd eerder vandaag verreden op Bahrain International Circuit. Ralph Boschung wist de sprintrace op zijn naam te schrijven. De Zwitser leidde elke ronde vanaf pole position, terwijl er achter hem hard werd gestreden om de podiumposities.

In zijn 97e race in de Formule 2, beginnend aan zijn zevende seizoen in de klasse onder de Formule 1, pakte Boschung eindelijk zijn allereerste overwinning. De coureur van Campos Racing kwam de afgelopen twee seizoenen al vier maal op het podium terecht, maar nooit op de hoogste trede. Dennis Hauger kwam als tweede over de streep voor het Nederlandse team van MP Motorsport. Richard Verschoor maakte een prima kwalificatie mee, maar viel laat in de sprintrace uit.

Boschung, Hauger en Martins op podium

Boschung had zich als tiende gekwalificeerd en mocht de sprintrace dus vanaf pole position aanvangen. Hij reed onbedreigd naar de zege. Boschung deelde de voorste rij met Roman Staněk, maar die maakte geen goede start mee en zou uiteindelijk terugvallen naar P13. Arthur Leclerc, het broertje van Charles, begon als derde, maar ook hij zou geen punten pakken vanwege een stop-and-go penalty, nadat een van zijn teamleden te laat wegliep van de grid. Ayumu Iwasa maakte hier gebruik van en schoof op naar de tweede positie. De Japanner ging echter gauw door zijn banden heen en was in de slotfase in het nadeel in het gevecht om de podiumplekken. Mede-Red Bull-junior Hauger profiteerde en werd tweede voor regerend Formule 3-kampioen Victor Martins. Théo Pourchaire completeerde de top vijf achter Iwasa na als tiende te zijn gestart. De Sauber-junior was namelijk het snelst in de kwalificatie. Verschoor had zich als derde gekwalificeerd en startte de sprintrace dus als zevende, maar zou in de slotfase zijn Van Amersfoort Racing-bolide parkeren in de pitstraat. Jehan Daruvala, ook uitkomend voor MP Motorsport, werd zesde voor Kush Maini en Enzo Fittipaldi.

Voor Formule 2-titel strijden

"Ik denk dat het verschillende factoren zijn," antwoordde Boschung op de vraag waarom het zo lang heeft geduurd om zijn eerste overwinning te behalen. "Ik denk dat ik in de loop der jaren veel volwassener ben geworden. Ik ben misschien op het verkeerde moment in de Formule 2 gestapt, toen ik me niet in de juiste omgeving bevond, laten we zeggen. Ik heb altijd geweten dat ik het kon, maar het waren gewoon veel externe factoren die niet geweldig waren. Nu kan ik eindelijk mijn ware potentieel laten zien." De 25-jarige denkt voor het kampioenschap te kunnen strijden dit jaar. "Natuurlijk kreeg ik vorig jaar dezelfde vraag, toen we een goede start van het seizoen hadden, maar toen liep ik een nekblessure op. Je weet dus nooit wat er kan gebeuren, en het team gaf me een auto die, zoals we vandaag hebben gezien, races kan winnen. Ik denk ook dat we duidelijk kans maken op pole positions. Het niveau is echter zo hoog dat je de minste fout kunt maken en dan ben je nergens voor een heel raceweekend. De auto is er om het te doen. Alles moet gewoon samenkomen."

