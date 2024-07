Yuki Tsunoda zou er naar eigen zeggen weinig begrip voor hebben als Red Bull Racing besluit Liam Lawson als vervanger van Sergio Pérez naar voren te schuiven, in plaats van de Japanner zelf.

Het is inmiddels een publiek geheim dat Max Verstappen na de zomerstop mogelijk een nieuwe teammaat naast zich heeft zitten bij Red Bull Racing. Sergio Pérez tekende afgelopen maand nog een tweejarige contractverlenging, maar de Mexicaan presteert dusdanig ondermaats, dat er een prestatieclausule in zijn contact is geactiveerd. De 34-jarige coureur was de afgelopen zes races slechts goed voor vijftien punten, en dus gaat de Red Bull-top na de Grand Prix van België volgende week zondag in conclaaf over hoe nu verder.

Mogelijke coueurswissel Red Bull Racing

Mocht Red Bull Racing besluiten het contract met Pérez te ontbinden, zijn er drie voor de hand liggende opties. Daniel Ricciardo zou ondanks zijn vrij matige prestaties bij Visa Cash App RB op pole position staan om Sergio Pérez te vervangen, maar ook Yuki Tsunoda behoort tot de kanshebbers. De Japanner is bezig aan zijn vierde jaar bij het zusterteam en kent tot dusver een uitstekend seizoen. Reservecoureur Liam Lawson staat echter ook op het lijstje met mogelijkheden. De Nieuw-Zeelander viel afgelopen jaar sterk in tijdens een aantal races bij VCARB, en zit sindsdien te wachten op zijn fulltime-debuut.

Tsunoda schuift zichzelf naar voren

Dat laatste zou Tsunoda niet begrijpen. In gesprek met de aanwezige media in Hongarije krijgt hij de vraag of hij klaar is om door te stromen naar het grote Red Bull Racing: "Als ik er niet klaar voor zou zijn, zouden ze ze mijn contract niet zo vroeg in het jaar hebben verlengd", klinkt het. Tsunoda tekende eerder dit jaar bij tot eind 2025 bij VCARB. "Ik voel mij al drie jaar klaar op het op te nemen tegen de topteams en zelfs tegen Max of tegen wie dan ook. Uiteindelijk moet het team de beslissing nemen, en dat is niet iets waar ik controle op kan uitoefenen."

Lawson geen logische keuze

Tsunoda vervolgt: "Ik concentreer mij op wat ik moet doen de komende twee races. Het zou vreemd zijn als ze Liam kiezen. Ik zou dat in ieder geval niet een logische keuze vinden. Liam heeft het heel goed gedaan toen hij vorig jaar inviel, maar ik denk dat ik meer heb laten zien dan dat. We gaan zien hoe het gaat. Ze weten wel hoe ze de coureurs moeten managen."

