Toto Wolff geeft toe dat Mercedes met een positief gevoel richting Boedapest gaat voor de F1 Grand Prix van Hongarije, maar trapt ook op de rem na de zeges van George Russell en Lewis Hamilton. Volgens de Oostenrijker is de Hungaroring anders dan de twee circuits waar F1 de afgelopen weken op gereden heeft.

In gesprek met Speedweek zegt Wolff dat de twee zeges op rij ervoor hebben gezorgd dat het humeur bij Mercedes goed is. "We gaan met positief momentum de double header in. We hebben de afgelopen races verdere vooruitgang geboekt, wat heeft geleid tot uitstekende resultaten in Oostenrijk en Silverstone. We weten dat we nog geen auto hebben waarmee we elk weekend voor overwinningen kunnen strijden. Het team werkt hard aan nieuwe verbeteringen, die ons hopelijk in staat zullen stellen dit te bereiken."

Wolff over F1 GP Hongarije

Wolff blikt vervolgens vooruit op het raceweekend in Hongarije, een circuit dat compleet anders is dan de voorgaande circuits waarop Mercedes won met Russell en Hamilton. "De Hungaroring heeft een ander karakter dan de vorige circuits. In tegenstelling tot Silverstone zijn er veel smalle en bochtige stukken en slechts één duidelijk recht stuk. Er zijn echter ook enkele snelle bochten, dus het zal opnieuw een goede test zijn om te zien welke vooruitgang we hebben geboekt bij verschillende typen bochten."

Wolff is voorzichtig over doelstelling tijdens raceweekend in Hongarije

Mede door het feit dat het circuit in Hongarije anders is dan de voorgaande circuits waar Mercedes zo succesvol op was, is Wolff voorzichtig met het stellen van een doelstelling richting het raceweekend in Boedapest. "We gaan het weekend in met als doel ons best te doen. We hopen dat we onze positieve vorm kunnen vasthouden en de eerste seizoenshelft zo sterk mogelijk kunnen afsluiten."

