Newey geeft belangrijke update over toekomst, Marko kondigt Red Bull-upgrades aan | GPFans Recap

Afgelopen weekend konden de coureurs een weekendje bijkomen na de intensieve triple-header op Europese bodem, maar dat betekent niet dat de wereld van de Formule 1 stil heeft gestaan. Zo was het Ralf Schumacher die opzien baarde door als (ex-)coureur uit de kast te komen, iets dat in de wereld van de motorsport toch als behoorlijk zeldzaam gezien kan worden. Helmut Marko had vanuit Red Bull Racing het goede nieuws voor Max Verstappen dat we in Hongarije upgrades voor het team gaan krijgen. Adrian Newey liet bovendien weten dat hij niet van plan is op korte termijn een beslissing over zijn toekomst te maken.

Ralf Schumacher komt uit de kast: "De juiste partner vinden is het mooiste wat er is"

Ralf Schumacher is uit de kast gekomen, zo liet hij weten in een post op Instagram. De voormalig F1-coureur vertelt de juiste partner te hebben gevonden en dat er niets mooiers is in het leven dan dat. Ralf Schumacher plaatste op zondagavond deze post op Instagram. "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kan delen," schreef hij. Lees hier het hele artikel over de het uit de kast komen van Ralf Schumacher.

Danner vermoedt dat Verstappen Mercedes overweegt: "Daar is hij van overtuigd"

Christian Danner sluit een overstap van Max Verstappen naar Mercedes niet uit. Zeker niet nu de Zilverpijlen weer aansluiting lijken te hebben gevonden bij de top van het veld, terwijl het bij Red Bull Racing op én naast de baan stroef loopt. "Ik denk dat het [een overstap van Verstappen naar Mercedes] heel goed mogelijk is, omdat we nu een punt hebben bereikt, waarop het allemaal even op zich laat wachten. Ze houden het stoeltje vrij en ze praten nog steeds met Verstappen", zo zegt hij onder meer. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Christian Danner.

Marko vertelt over mogelijke overstap Verstappen naar Mercedes en 'mentaal gehavende' Pérez

De toekomst van Max Verstappen en Sergio Pérez bij Red Bull Racing blijft onzeker, ondanks dat beide een contractverlenging bij de energiedrankfabrikant hebben. Hoofdadviseur Helmut Marko ging er in de week tussen de F1 Grands Prix van Groot-Brittannië en Hongarije dieper op in. "We hebben een probleem, als het niet meerdere zijn. Maar zolang we onze voorsprong iedere race uitbreiden, is het prima", zo opent hij. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko.

Verstappen krijgt "godzijdank" een update in Hongarije: "Eén ding is zeker, die móét werken"

Helmut Marko vertelt al zijn hoop te hebben gevestigd op het updatepakket dat Red Bull Racing in Hongarije zal introduceren, omdat de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez momenteel niet ieder weekend op eigen kracht kan winnen. "Godzijdank komt er een update in Boedapest, en we hopen dat dit ons weer een stap vooruit zal brengen. Als je naar de komende races kijkt, kun je zeggen dat Boedapest een behoorlijk langzaam circuit is en dat Spa een van de favoriete banen van Max is, waar hij altijd bijzonder goed is geweest." Lees hier het hele artikel over de aankomende upgrades van het tram van Red Bull Racing.

Newey geeft update over toekomst: "Ik ga geen snelle beslissing nemen"

De laatste tijd is er weer een hoop te doen rondom de toekomst van Adrian Newey. Berichten van de afgelopen dagen suggereren dat hij voor het tekenen van een contract bij Aston Martin zou gaan kiezen. Volgens Newey zelf zit de vork echter heel anders in de steel en is hij nog niet van plan binnenkort een knoop door te hakken. "Het was geen grote verrassing toen andere teams interesse toonden nadat ik bekend had gemaakt dat ik zou gaan vertrekken. Ik ga echter geen snelle beslissing nemen over mijn toekomst." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Adrian Newey.

