De laatste tijd is er weer een hoop te doen rondom de toekomst van Adrian Newey. Berichten van de afgelopen dagen suggereren dat hij voor het tekenen van een contract bij Aston Martin zou gaan kiezen. Volgens Newey zelf zit de vork echter heel anders in de steel en is hij nog niet van plan binnenkort een knoop door te hakken.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper is onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Overigens is het ook niet helemaal uitgesloten dat hij de brui eraan geeft en met zijn familie gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Newey over toekomst

Voorlopig blijft het dus allemaal nog koffiedik kijken wat de legendarische ontwerper in de toekomst zal gaan doen. In gesprek met The Times vertelt hij open en eerlijk hoe hij zelf kijkt naar zijn komende maanden en jaren: "Het was geen grote verrassing toen andere teams interesse toonden nadat ik bekend had gemaakt dat ik zou gaan vertrekken. Ik ga echter geen snelle beslissing nemen over mijn toekomst. Ik heb een pauze nodig om erachter te komen of ik wel nog voor een nieuwe uitdaging wil gaan in de Formule 1. Ik wil ook niet het risico lopen om gedateerd te raken", zo onthult de voormalig Red Bull-topman.

Hamilton en Alonso

Newey heeft door de jaren heen natuurlijk al met de nodige grote namen gewerkt, al blijven er wel twee specifieke heren over die voor een soort leegte in zijn racehart zorgen: "Er zijn een paar coureurs, zoals Lewis Hamilton en Fernando Alonso, waar ik heel graag mee had willen werken. Tot nu toe is het echter nooit het juiste moment geweest als het gaat om het samenkomen met hen. Ik kon extreem goed door één deur met Nigel Mansell bij Williams en met Max Verstappen. Het was een ongelofelijk plezier om met hem samen te werken bij Red Bull. Ik weet nog niet wat mijn toekomst me gaat brengen", zo besluit hij mysterieus.

