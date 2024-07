Lewis Hamilton zullen we in zijn Mercedes nog vaker vooraan het Formule 1-veld gaan zien, als het aan de zevenvoudig wereldkampioen ligt. Na zijn overwinning in de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië verwacht hij herhalingen van dat resultaat dankzij upgrades voor de W15-bolide.

Mercedes maakte een uitdagend begin van het seizoen mee. Terwijl Max Verstappen zijn dominantie van 2023 doorzette, vochten Ferrari en McLaren om de rest van de podiumposities. Carlos Sainz schreef Australië op zijn naam na een vroege uitvalbeurt van Verstappen en Lando Norris gebruikte de safety car in Miami op zijn eerste Formule 1-zege te scoren. Sinds Monaco heeft de concurrentie een inhaalslag gemaakt op Red Bull en het is vooral Mercedes dat grote stappen heeft gezet. George Russell verdiende pole positions in Canada en op Silverstone naast de overwinning in Oostenrijk. Hamilton won voor thuispubliek, nadat hij in Spanje zijn eerste podium had binnengesleept. Teambaas Toto Wolff heeft gewaarschuwd dat Mercedes met meer upgrades zal komen voor de W15 op de Hungaroring en Spa-Francorchamps.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes wilde kans op straf minimaliseren voor Russell: "We moesten de power unit beschermen"

Veel comfortabeler

"Ik denk dat toen we aan het seizoen begonnen en we een auto hadden waarmee we bijvoorbeeld niet in de buurt van Red Bull kwamen of in de buurt van ooit een overwinning behalen gedurende het jaar, dat het voor mij zou aanvoelen als bitterzoet aan het einde van het seizoen," vertelde Hamilton tijdens de persconferenties. "En het feit dat we echt allemaal samen zijn gekomen - iedereen heeft zulk geweldig werk geleverd om de auto in de positie te krijgen waar we ons veel comfortabeler mee voelen. De auto is echt veranderd ten opzichte van de basis van vorig jaar."

OOK INTERESSANT: Wolff zag Antonelli schitteren in schaduw Hamilton: "Heeft nog niet eens zijn rijbewijs"

Sterkere positie

"Dus niet op een dieptepunt vertrekken, maar op een hoogtepunt vertrekken: dat is ons doel geweest," vervolgde de Brit die voor het eerst in lange tijd met een glimlach het circuit zou verlaten. "Er is nog een lange, lange weg te gaan, en de auto is sowieso niet de snelste auto op de grid, maar ik denk dat we er super dichtbij zijn, en ik denk ook dat we ons hopelijk met een paar upgrades, met de volgende upgrade al misschien, in een nog sterkere positie zullen bevinden om echt consistenter vooraan te kunnen vechten."

Gerelateerd