George Russell onthult dat hij al vier jaar gebruik maakt van een psycholoog om zijn mindset tijdens de sessies te verbeteren. Het gaat volgens de Mercedes-coureur om kleine twijfels die worden weggenomen en om goed met de druk binnen de koningsklasse om te kunnen gaan.

Russell startte in 2019 zijn Formule 1-carrière bij Williams. Na drie seizoenen kreeg hij dan eindelijk zijn langverwachte promotie naar Mercedes. Daar waar het team van 2014 tot en met 2021 wist te domineren, was die voorsprong vanaf 2022 verdwenen. Toch wist de Brit zijn eerste zege te pakken dat jaar, tijdens de Grand Prix van São Paulo. Vervolgens moest Russell er even op wachten, maar kon hij optimaal profiteren van de botsing tussen Lando Norris en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

"Er gebeurt zoveel tijdens een raceweekend"

In gesprek met onder andere Motorsport.com onthult Russell dat hij al vier jaar lang samenwerkt met een psycholoog en dat dit voor hem werkt. "Soms gebeurt er zoveel tijdens een raceweekend, dat je daarna een momentje moet pakken om in retrospectief te kijken wat er is gebeurd. Het kan zijn dat je dan denkt 'ik had op dat moment liever dit of dat gedaan.' Daarom praat ik met een professional, waar ik mijn gevoel kan uiten en kan vertellen wat ik van bepaalde gebeurtenissen vind."

Druk om naast Hamilton te rijden

Van 'hero' naar 'zero' gaan binnen de Formule 1 is snel gebeurd en juist tijdens dat soort momenten krabt Russell zich weleens achter de oren. "Ik heb hele goede reeksen gehad waarin ik goed presteerde en dan ging het een race later ineens moeilijker. Dan denk ik, 'shit, hoe ga ik hier nou mee om, wat is er aan de hand?' Vaak gaat het dan om dingen in je hoofd." Het rijden naast Lewis Hamilton bij Mercedes levert ook de nodige druk op. "En wat voor mindset heb je nodig om naast de beste rijder aller tijden bij Mercedes, die al zoveel bereikt heeft met dit team, te rijden? Moet ik daar over nadenken of is dat niet nodig? Moet ik naar zijn data kijken of moet ik daar niets van aantrekken? Ik denk dat ik op dat gebied de perfecte balans heb gevonden en dat werkt voor mij goed", aldus Russell

