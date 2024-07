Liam Lawson, de test- en reservecoureur van de twee Formule 1-teams van Red Bull, zal een boel kilometers maken deze zomer. Naast de test op Silverstone vandaag komt de Nieuw-Zeelander naar verluidt ook in actie op het circuit van Imola tijdens de zomerstop, terwijl de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing onzeker blijft.

Pérez kon vorige maand aankondigen zijn contract bij Red Bull te hebben verlengd voor een extra twee jaar. De energiedrankfabrikant hoopte dat het vooruitzicht van een stabiele toekomst de Mexicaan zou helpen qua prestaties op de baan, maar het lijkt juist verder bergafwaarts te gaan. Na een crash in Canada werd hij achtste en zevende in Spanje en Oostenrijk, respectievelijk. 'Checo' kon niet hoger finishen dan P17 in de Britse Grand Prix na zijn kansen te hebben verspeeld in de kwalificatie. Nico Hülkenberg heeft met zijn Haas meer punten gescoord in de tweede helft van het tot nu toe verreden seizoen dan Pérez. Geruchten doen de ronde dat de teamgenoot van Max Verstappen zijn stoeltje na 2024 of zelfs na deze zomer nog kwijt kan zijn vanwege een prestatieclausule. Een aangekondigde test voor Lawson wakkerde deze geruchten alleen maar aan.

Data verzamelen voor Red Bull

Lawson kruipt vandaag achter het stuur van de Red Bull RB20 van 2024 onder het mom van een filmdag. Technisch gezien is zoiets bedoeld voor marketing doeleinden, maar teambaas Christian Horner heeft toegegeven dat het een zogeheten aero test is voor Lawson. Er mag op de filmdag van vandaag niet meer dan 200 kilometer worden gereden op de baan waar afgelopen zondag nog de Grand Prix van Groot-Brittannië werd gehouden, en Red Bull moet speciale Pirelli-banden gebruiken die niet zo goed presteren als de normale slicks.

The Race meldt dat dit echter niet de enige kans is voor de Nieuw-Zeelander om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Hij zal namelijk ook met een oudere VCARB-bolide, de AlphaTauri AT03 uit 2022, kilometers maken en naar verluidt gebeurt dat in Imola tijdens de zomerstop, om precies te zijn in de week na de Grand Prix van België. Testen met auto's van dit jaar is, buiten de officiële wintertest in Bahrein en de young driver tests middenin en na het seizoen, niet toegestaan door de FIA. In artikel 10.2 van het sportief reglement dat is opgesteld door de internationale autosportbond, staat echter dat teams wel privétestdagen mogen houden met auto's die ten minste twee jaar oud zijn. Dat betekent dat teams dit seizoen eindelijk track days mogen doen met de huidige generatie auto's die in 2022 werd geïntroduceerd.

Aangezien Lawson vorig jaar moest invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, mag hij niet langer deelnemen aan vrije trainingen als rookie, maar dankzij deze vermeende test kan hij dus alsnog een boel kilometers maken. Red Bull verzamelt op deze manier zoveel mogelijk data om vervolgens een mogelijke beslissing te kunnen maken over de toekomst van Pérez. Niet alleen Lawson maar ook Ricciardo wordt genoemd als kandidaat om de nieuwe teamgenoot van Verstappen te worden. Naar verluidt verloopt het contract van Lawson met Red Bull in september van dit jaar en dus moet er deze zomer ook worden besloten over de toekomst van de 22-jarige uit Hastings.

