Mercedes is er nog altijd niet over uit wie de opvolger van Lewis Hamilton moet worden voor het Formule 1-seizoen van 2025. Valtteri Bottas laat weten dat hij in ieder geval niet het 'plan B' wil zijn van het team van Toto Wolff, als Andrea Kimi Antonelli nog niet klaar is voor zijn debuut in de koningsklasse.

Wie de nieuwe teamgenoot wordt van George Russell bij Mercedes, blijft onbekend. Wolff lijkt er nog steeds op te hopen dat Max Verstappen Red Bull Racing gaat verlaten, vanwege de gespannen situatie tussen diens vader Jos en teambaas Christian Horner. Om de regerend wereldkampioen binnen te slepen na het kwijtraken van Hamilton zou ideaal zijn voor Wolff. Sainz kunnen we ook niet uitsluiten, maar de Spanjaard heeft keuze genoeg. Audi en Williams hebben een gooi gedaan naar de winnaar van de Australische Grand Prix, maar ook Alpine doet mee in de strijd om de handtekening van Sainz nu Flavio Briatore is aangenomen als uitvoerend adviseur. Dan is er nog Antonelli, het zeventienjarige talent. Wolff zal pas later dit jaar kunnen weten of de jonge Italiaan klaar is voor de Formule 1.

Iets voor meerdere jaren

Stel dat Antonelli blijkt nog niet klaar te zijn om te debuteren in het wereldkampioenschap, dan heeft Wolff een plan B nodig. De Oostenrijkse teambaas liet eerder al weten dat Fernando Alonso afviel, nadat de tweevoudig titelwinnaar interesse in Mercedes verloor. Bottas hoeven we nu ook niet meer te verwachten bij de renstal die de afgelopen twee Grands Prix heeft gewonnen.

"Om een zitje voor één jaar te vullen, ik denk niet dat dat is wat ik momenteel wil of nodig heb," begon Bottas tegenover Mirror Sport. "Voor volgend seizoen wil ik iets voor meerdere jaren vastleggen met een duidelijk plan voor de komende jaren en om voor die periode samen te werken. Ik denk dat ik dat nodig heb, een mooie uitdaging en een duidelijk plan. Als ik ergens voor maar één jaartje rij, dan begin ik daarna weer vanaf nul en moet ik opnieuw zoeken naar wat het volgende is. Ik ben goede vrienden met Toto, dus natuurlijk hebben we over alles gepraat."

De Fin vervolgde: "Het zou fijn zijn om wat zekerheid te hebben. Maar ik wist toen ik [bij Kick Sauber] tekende, dat het drie jaar later weer hetzelfde zou zijn," zo doelt hij op het zoeken naar een nieuw team of het overleggen over een contractverlenging. "Het is ook wel iets spannends, wanneer er verandering is. Ik voel me prima in deze situatie, en het is ook interessant, maar ik wil het binnenkort wel uitgevogeld hebben. Dan zal ik nog gelukkiger zijn."

