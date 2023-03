Vincent Bruins

Mercedes werd vorig jaar derde in het constructeurskampioenschap, nadat de Duitse renstal acht wereldtitels op rij had gewonnen. Met de W13 kenden ze veel problemen en het duurde lang, voordat ze de snelheid hadden om eindelijk een overwinning te pakken in 2022. Volgens George Russell begint zijn team met de W14 met een betere basis.

Lewis Hamilton maakte vorig jaar voor het eerst in zijn Formule 1-carrière een win-loos seizoen mee en werd zesde in het rijderskampioenschap. Russell pakte in 2022 zijn eerste overwinning in de koningsklasse met een 1-2 resultaat voor Mercedes in de Grand Prix van São Paulo. Hij wist niet alleen zijn teamgenoot, maar ook Carlos Sainz te verslaan om vierde te worden in de puntenstand.

Fundamenteel betere basis

"Als we kijken naar waar we vorig jaar rond deze tijd stonden, hadden we zoveel problemen met de auto dat we niet wisten hoe we die moesten oplossen," zo begon Russell. "We dachten dat we ze iets sneller zouden oplossen, misschien dat we ze zouden oplossen na zes races, maar realistisch gezien duurde het waarschijnlijk tot Austin, voordat we een grote stap voorwaarts hadden gemaakt. En nu hebben we een basis die fundamenteel een stuk beter is dan vorig jaar. Dus ik denk dat als we er vorig jaar in geslaagd zijn om een race te winnen, nadat we uit zo'n dieptepunt zijn gekomen, er geen reden is waarom we niet meer overwinningen kunnen behalen."

Hamilton geeft nooit op

Russell wil zichzelf niet vergelijken met Hamilton. "Ik denk dat de statistieken tussen mij en Lewis er niet te doen," legde de 25-jarige uit. "Hij heeft meer dan 100 poles en overwinningen behaald en vorig jaar hadden we een lastige auto om mee te racen. Ik was persoonlijk zeker tevreden met mijn eigen prestatie. Aan het einde van het jaar hadden we dezelfde racepace, maar misschien is dat wel iets waarin ik wil verbeteren. Lewis is een beest en hij blijft maar vechten. Hij gaat maar door, hij geeft nooit op. Dus ik denk dat hij nog harder zal vechten dan vorig jaar."

