Remy Ramjiawan

Vrijdag 3 maart 2023 15:02

Volgens Martin Brundle heeft Max Verstappen alles in zich om één van de grootste coureurs aller tijden te worden. De Brit wijst naar het talent van de Nederlander en ziet dat hij net als Ayrton Senna een zesde zintuig heeft als het aankomt op het zoeken van grip op de baan.

Verstappen vangt het nieuwe seizoen aan als tweevoudig kampioen. Hoewel de Limburger na zijn eerste titel had aangegeven dat alles wat daarna zou komen als bonus geïnterpreteerd wordt, gaat Verstappen er natuurlijk wel gewoon voor. De RB19 lijkt dan ook de wagen te zijn waar elk team op zal gaan jagen en met de Nederlander achter het stuur is de verwachting dan ook dat de strijd om het kampioenschap in ieder geval met Verstappen wordt uitgevochten.

Artikel gaat verder onder video

Zesde zintuig voor grip

De 63-jarige Brundle loopt al een lange tijd mee in de sport en bij Fox Sports trekt hij de vergelijking met de legendarische Senna. "Max kan één van de beste coureurs aller tijden worden, hij heeft het nodige talent. Senna had ook dat gevoel, dat zesde zintuig voor grip. En ik denk dat Max dat ook heeft", zo legt de voormalig coureur uit. Daarnaast prijst Brundle de nuchtere houding van de Red Bull-coureur: "Hij was zo ontspannen na het winnen van zijn eerste wereldtitel. En hij heeft het talent."

OOK INTERESSANT: Schimmelpenninck haalt uit naar Verstappen: "Paspoort inleveren en onder andere vlag rijden"

OOK INTERESSANT: Verstappen let op Aston Martin en Mercedes: "Misschien wel meer vermogen dan wij"

'Wanhoop is verdwenen'

In het verleden werd Verstappen nog als wild beschouwt, maar dat is inmiddels veranderd vindt Brundle. "Inmiddels wordt hij niet meer nerveus als hij niet op pole staat of als eerste de bocht in gaat. Hij heeft geleerd om meer op lange termijn te denken. Toen hij zijn eerste titel nog niet binnen had, was er een zekere mate van wanhoop. Dat is nu verdwenen en vervangen door volwassenheid, kennis en ervaring", aldus Brundle.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.