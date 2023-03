Lars Leeftink

Vrijdag 3 maart 2023 16:32 - Laatste update: 16:36

De Grand Prix van Bahrein is al jaren voorin de kalender te vinden en is samen met de Grand Prix van Australië al vaak de openingsrace van het seizoen geweest. Voor de coureurs die als doel hebben om wereldkampioen te worden, is het echter misschien handiger om de openingsrace niet te winnen.

Sinds 2017 is elke coureur die de openingsrace van het seizoen won, namelijk tweede geëindigd in het kampioenschap. Nico Rosberg is de laatste coureur die zowel een seizoensfinale als de daaropvolgende seizoensopener in de Formule 1 won. Hij won in 2015 de GP van Abu Dhabi en in 2016 de GP van Australië en zou dat seizoen vervolgens ook kampioen worden door Hamilton af te troeven. De jaren daarna kreeg elke winnaar van de Grand Prix van Bahrein of Australië het niet voor elkaar om aan het einde van het seizoen ook met een titel in zijn handen te staan.

Afgelopen jaren geen succes

In 2017 en 2018 won Sebastian Vettel de openingsrace in Australië, terwijl Valtteri Bottas dit deed tijdens 2019 en de Grand Prix van Oostenrijk in 2020. In 2021 won Hamilton in Bahrein, terwijl het in 2022 Charles Leclerc was die de race won. Al deze coureurs zouden vervolgens tweede eindigen in het kampioenschap. De vraag is of deze 'vloek' in 2023 verbroken gaat worden. Dit zullen we echter pas aan het einde van het seizoen weten, wanneer we weten wie het kampioenschap heeft gewonnen.

2023

In 2023 lijkt Max Verstappen een prima kans te maken om deze vloek te doorbreken. De Nederlander zal als favoriet aan de race beginnen, maar wordt ook gezien als de grote favoriet voor de titel. Als iemand de openingsrace en het kampioenschap kan winnen, dan is het in 2023 Verstappen. Dan moet de Nederlander echter wel voor het eerst in zijn carrière in Bahrein winnen, want de afgelopen jaren lukte dit niet.

