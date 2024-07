Daniel Ricciardo heeft zich tijdens de openingsfase van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië niet echt populair gemaakt bij de FIA. De Australiër moet na de sessie langs de stewards.

Het voorval met Ricciardo gebeurde tijdens de fase waarin er een rode vlag was wegens Pierre Gasly, die zijn auto vroeg in de sessie in de grindbak zette bij de laatste bochtencombinatie. Ricciardo reed op een bijzondere manier door de pitstraat heen, waarschijnlijk om zijn intermediates op te warmen. Een bijzondere actie, aangezien er een rode vlag was. In de pitstraat is dit daarnaast ook gevaarlijk, zo vonden ook de stewards.

Ricciardo langs de stewards

De coureur van Visa Cash App RB moet na de derde vrije training langs de stewards wegens een mogelijke overtreding in de pitstraat. Het onderzoek betreft een vermeende overtreding van artikel 33.4 van de sportreglementen: "Een auto mag op geen enkel moment onnodig langzaam, onregelmatig of op een manier die als potentieel gevaarlijk voor andere bestuurders of andere personen kan worden beschouwd, worden bestuurd." Gasly was gisteren al de eerste coureur die een gridstraf kreeg omdat hij dit weekend aan zijn vijfde motor is begonnen. Of Ricciardo gaat volgen, is afwachten.

Daniel Ricciardo moet na VT3 langs de stewards wegens een mogelijke overtreding in de pitstraat tijdens de rode vlag.#BritishGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/BxbJWE4iOw — GPFans NL (@GPFansNL) July 6, 2024

