Volgens Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is er weinig reden om te denken dat Max Verstappen in de komende jaren het team gaat verlaten voor Mercedes. Daar moet het team eerst maar eens 'een competitieve' auto voor ontwikkelen, aldus Marko. Toch weet ook de Oostenrijker dat Red Bull het beter moet gaan doen om Verstappen te behouden.

In gesprek met OE24 zegt Marko dat Red Bull Racing steeds meer met Mercedes rekening begint te houden. Toch ziet Marko ook dat Mercedes nog niet in staat is om een race op eigen tempo te winnen. "Ze komen eraan, maar ik denk dat ze nog niet in staat zijn om op eigen kracht te winnen. Ze hebben nog wat extra's nodig om te kunnen winnen." Mocht Mercedes die sportieve stap wel kunnen zetten, dan is dat wellicht naast op sportief gebied ook nog op een ander gebied een probleem voor Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Verstappen bij Red Bull

Er zijn veel geruchten sinds begin dit jaar, toen de onrust rondom Red Bull Racing begon, over een mogelijke overstap naar Mercedes in 2026. Verstappen zelf heeft inmiddels uitgesloten dat het 2025 wordt, maar zei niks over daarna. Volgens Marko heeft de Nederlander gewoon een contract tot eind 2028 en is er geen reden om te denken dat hij daarvoor weg zal gaan. Toch heeft ook Marko door dat Red Bull moet presteren. "Nogmaals: zolang Red Bull een auto aan Max kan geven waarmee hij kan winnen, en er een bepaalde vorm van harmonie in het team, dan zal hij zijn contract uitzitten." Marko geeft dus wel toe dat Red Bull moet blijven presteren en de huidige sportieve prestaties, zeker de laatste paar raceweekenden, daar niet het goede voorbeeld van zijn.

Wat als Mercedes een competitieve auto heeft?

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, gaf al vaak aan Verstappen graag te zien komen, maar dat de auto van Mercedes dan wel sneller moet worden. De laatste weken is Mercedes opgeschoven naar het derde team in de pikorde en won het dus zelfs in Oostenrijk. Marko denkt dat Verstappen alleen naar Mercedes gaat als de Zilverpijlen echt een auto hebben waarin de Nederlander kampioen kan worden. "Als, als, als... Op het moment is dit niet het geval." Ook over de geruchten dat het niet zo goed gaat op de achtergrond met de motoren van Red Bull en Ford richting 2026, negeert Marko. Volgens hem zijn dit verzinselen. "Raad eens wie deze geruchten verspreidt."

