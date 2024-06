Hoewel Carlos Sainz naar verluidt een heleboel aanbiedingen op zak heeft. Wil het team van Williams haast maken met het invullen van de stoeltjes en kijkt de renstal uit Grove inmiddels ook naar andere coureurs, zo meldt Motorsport.com.

Dat Sainz moet vertrekken bij Ferrari heeft natuurlijk alles te maken met de overstap van Lewis Hamilton naar de Scuderia. De zevenvoudig kampioen neemt het zitje van de Spanjaard over, maar Sainz heeft genoeg interesse opgewekt bij de andere teams. Zo heeft Williams er geen geheim van gemaakt dat het graag de drievoudig racewinnaar aan zich wil binden, maar het team wil volgens het medium wel snel een antwoord van Sainz.

Artikel gaat verder onder video

Alpine gaat voor Mercedes-power units

Naast de interesse vanuit Williams, lijkt Alpine nu ook op pole position te staan. De 29-jarige coureur luistert volgens het medium serieus naar de opties bij Alpine. Zo zou het Franse team willen afstappen van de Renault-krachtbron en er zouden zelfs gesprekken zijn geweest met Mercedes. Hoewel er nog weinig bekend is over de competitiviteit van de motoren vanaf dat nieuwe tijdperk, lijkt de Mercedes-motor de voorkeur te krijgen. De onlangs aangestelde Flavio Briatore zou dan ook zijn zinnen hebben gezet op een deal met de Duitse motorfabrikant.

Williams wil niet met lege handen achterblijven

Williams is daarnaast op zoek naar een coureur voor de lange termijn en niet zozeer een tussenpaus. Er zouden daarom gesprekken met Valtteri Bottas en Esteban Ocon gaande zijn. Toch staan beide mannen ook op het lijstje van andere teams. Zo is Ocon al meermaals genoemd voor een mogelijke overstap naar Haas, al benadrukte de Fransman in Oostenrijk, dat er nog geen krabbel is gezet. Bottas lijkt ook rond te kijken, maar het zou goed kunnen dat hij nog een tijdje bij Sauber blijft, totdat het team naar Audi is getransformeerd. Williams kan daardoor achter het net vissen en daar lijkt de renstal weinig trek in te hebben.

Gerelateerd