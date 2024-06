Volgens Toto Wolff, teambaas van Mercedes, 'brabbelt' Christian Horner - teambaas van Red Bull Racing - en zou Jos Verstappen helemaal geen slechte aanwinst zijn als Max Verstappen besluit niet naar Mercedes te komen. Jos Verstappen en Horner staan dit weekend in het middelpunt van de belangstelling.

Sinds begin dit jaar, toen de onrust begon bij Red Bull Racing, zijn er al geruchten omtrent een overstap van Verstappen naar Mercedes. De kans wordt het grootste geacht in 2026, als de nieuwe reglementen beginnen. Verstappen heeft daarnaast zelf ook al aangegeven dat hij in 2025 gewoon voor Red Bull zal rijden, maar zei niets over de jaren daarna. Horner was, nadat Wolff zich voor de zoveelste keer dit seizoen had uitgelaten over de toekomst van Verstappen, er in een gesprek met Formule1.nl even helemaal klaar mee. "Als Toto volgend jaar echt een Verstappen wil, dan denk ik dat Jos beschikbaar is", waren de woorden van Horner.

Wolff reageert op 'Jos Verstappen' uitspraak Horner

In gesprek met de Duitse versie van Sky Sports zegt Wolff dat hij zich niet zoveel aantrekt van de uitspraken van Horner. "Dat heb ik helemaal niet gehoord. Het is gewoon dom. Christian brabbelt en Jos zou ook helemaal niet slecht zijn [als aanwinst]. Het belangrijkste is dat we naar onze prestaties kijken. Als we een snelle auto hebben, dan willen snelle coureurs bij ons rijden. We moeten verbeteren, want dan zijn we ook een goede bestemming voor Max Verstappen. Maar op dit moment zijn we niet snel genoeg."

Relatie Jos Verstappen en Toto Wolff 'altijd al' goed geweest

Jos Verstappen, die dit weekend weer in het nieuws kwam door zijn uitspraken over Horner en het feit dat de teambaas van Red Bull Racing er persoonlijk voor zou hebben gezorgd dat de vader van Max Verstappen dit weekend niet in de RB8 van Red Bull uit 2012 zal gaan rijden, is rondom raceweekenden vaak met personeel van Mercedes te zien. Jos Verstappen en Wolff hebben op persoonlijk niveau volgens de Oostenrijker altijd al een goede relatie gehad. "Het contact was er altijd al. We wonen in dezelfde plaats en hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Je kan het ook goed vinden met een buurman als hij niet bij jouw team rijdt..."

