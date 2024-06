Helmut Marko is van mening dat Sergio Pérez geen geluk had tijdens de kwalificatie voor de sprintrace, die wordt verreden voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Waar het team volgens Marko wel geluk had, was tijdens de eerste vrije training met de auto van Max Verstappen.

In gesprek met ServusTV zegt Marko dat Red Bull blij is met de pole position van Verstappen en zijn eerste startplek voor de sprintrace in Oostenrijk die op zaterdag verreden gaat worden. "We zijn er heel gelukkig mee dat we deze poleposition hebben kunnen pakken. Ditmaal had de auto vanaf het begin een goede balans, en natuurlijk wist Max ook de ronde af te leveren."

Marko over P7 Pérez tijdens sprintkwalificatie in Oostenrijk

Voor Pérez verliep de vrijdag wat minder. De Mexicaan eindigde op 1,3 seconden van Verstappen en zat eigenlijk constant op 0,5 seconden of meer tijdens de vrijdag. Marko denkt echter wel dat Pérez tijdens de kwalificatie niet gelukkig was, iets wat ook teambaas Christian Horner eerder al aangaf. "Ik zou wel zeggen dat Sergio [Pérez] was ongelukkig was. Ik geloof dat Esteban Ocon in de weg reed, anders had hij verder vooraan kunnen staan, maar het is een positieve start."

Probleem Verstappen in VT1

Tijdens VT1 kwam Verstappen in de problemen doordat zijn RB20 op het rechte stuk er ineens mee stopte. De auto kon snel naar de pits gebracht worden, waarna hij minuten later weer snel de baan op kon. Volgens Marko had Red Bull alle geluk van de wereld. "In de eerste vrije training, schoot Max rechtdoor in de eerste bocht, waardoor hij bijna met alle vier de wielen over de hobbels ging, en daardoor sprong een sensor uit die de oliedruk aangeeft. Daardoor was er theoretisch gezien geen oliedruk. Dan moet je natuurlijk zorgen dat je de motor redt, maar we hadden al het geluk van de wereld dat dit recht voor onze neus gebeurde. Daardoor kon hij achteruit rollen, waarna ze hem de pitstraat in konden duwen. Daarna deactiveerden we de sensor, en gingen we weer verder.'

