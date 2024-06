Christian Horner is lovend over Max Verstappen na de sprintkwalificatie voor de sprintrace, onderdeel van de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Brit kon echter ook verklaren hoe teamgenoot Sergio Pérez op 1,3 seconden zat van de Nederlander, die op P1 eindigde.

In gesprek met Viaplay na afloop van de sprintkwalificatie zegt Horner dat Verstappen een sterke indruk maakte. Ook verklaart hij de achterstand van 1,3 seconden die Pérez had op zijn teamgenoot Verstappen. "Het was een geweldige ronde van Max. Hij was snel in alle kwalificatiesessies. Het was wat ongelukkig met Checo [Pérez], want hij had wat oponthoud met de Alpines. Hoe dan ook zijn de eerste en zevende plek goede startposities voor de sprintrace."

Horner over sprintkwalificatie Pérez

De interviewer vraagt vervolgens door over Pérez en zegt dat het gat 1,3 seconden was met Verstappen en dat dit niet alleen te verklaren is door verkeer. Horner is het hier niet mee eens. "Dat is niet relevant, want hij had nooit een vrije ronde, omdat hij minder dan een seconde achter Esteban Ocon aan zijn ronde moest beginnen, die hem opving terwijl de vlag bijna gezwaaid werd. Met Pierre Gasly vlak achter zich, kon hij niks doen."

Horner over concurrentie van McLaren, Mercedes en Ferrari

Volgens Horner gaat het ook dit weekend weer spannend worden tussen Red Bull en McLaren, maar ook Ferrari en Mercedes. "Het is heel spannend. Het is een hele korte ronde, met maar zeven echte bochten. Het is dus heel spannend. We bekijken het sessie voor sessie. We hebben nu eerst de sprintrace, en daarna kunnen we de afstelling aanpassen voor de kwalificatie in de middag. De zaterdag is dus een drukke dag, en dan hebben we de Grand Prix op zondag nog, maar de sprintraces zijn zeker uitdagend."

