Verstappen blijft Norris nipt voor en pakt pole in kwalificatie voor Sprint in Oostenrijk

Max Verstappen heeft pole veroverd tijdens de kwalificatie voor de Sprint in Oostenrijk. Met zijn ronde van 1:04.686 was hij minimaal sneller dan Lando Norris, die als tweede werd afgevlagd. De derde tijd was er voor Oscar Piastri. Charles Leclerc kon geen tijd zetten omdat hij te laat aan zijn ronde begon.

Na slechts één vrije training mochten de coureurs vanmiddag al serieus aan de bak op de Red Bull Ring in Spielberg. Dit deden ze in droge, maar bewolkte omstandigheden. Toen het licht op groen sprongen, hadden de teams duidelijk geen haast om hun coureurs - in deze toch korte sessies - naar buiten te sturen. Pas toen er nog amper zeven minuten op de klok stonden, begonnen de eerste rijders aan hun snelle run, allen op de medium band. Hamilton moest het direct nog een keer proberen, want zijn eerste tijd werd afgenomen vanwege het overschrijden van de track limits. Datzelfde gebeurde ook bij Zhou. Zij waren met nog iets meer dan twee minuten op de klok dan ook de enige twee coureurs die nog geen tijd hadden staan.

SQ1: Hamilton en Alonso met moeite door eerste sessie

In de slotfase van SQ1 gingen de coureurs er nog maar eens een keer goed voor zitten. Een aantal van hen moest ook wel, want de verschillen waren klein. De grootste naam in de gevarenzone was toch wel die van Alonso, die vanaf plek zestien moest proberen een betere rondetijd op het scorebord te zetten. Daar wist de Spanjaard uiteindelijk in te slagen, want als nummer twaalf ging hij door naar de volgende sessie. Datzelfde gold ook voor Hamilton, die de dertiende tijd liet noteren. Verstappen klokte het snelste rondje van de groep, met in zijn kielzog Russell en Sainz. Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon en Zhou wisten het uiteindelijk niet te redden.

SQ2: Aston Martin ziet beide auto's uitgeschakeld worden

Bij de start van het tweede gedeelte werd er een stuk minder lang gewacht door veel teams. Zij stuurden hun coureurs rap de baan op, waaronder ook Verstappen, die de snelste tijd liet noteren in de eerste run. Hij was met zijn 1:05.186 een tiende sneller dan Russell en bijna twee tienden sneller dan Piastri. Zij gingen dan ook wel door naar de laatste fase van deze kwalificatie, maar dat gold niet voor onder meer de beide auto's van Aston Martin. Stroll en Alonso bleven hangen op respectievelijk plek twaalf en dertien. Ook Magnussen, Tsunoda en Sargeant wisten de laatste kwalificatiesessie niet te bereiken.

SQ3: Verstappen pakt pole, Leclerc kan geen tijd zetten

In de allesbeslissende sessie richting de Sprint van morgen, gingen de coureurs zo laat als mogelijk naar buiten. En dat zorgde voor paniek bij sommige rijders, die in tijdnood dreigden te komen bij het verlaten van de pitstraat. Leclerc redde het niet en werd afgevlagd nog voordat hij aan zijn run kon beginnen. Verstappen redde het wel en pakte pole position met een ronde van 1:04.686. Hiermee was hij nipt sneller dan Norris en Piastri. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Sainz, Hamilton, Pérez, Ocon, Gasly en dus Leclerc.

