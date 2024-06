Op basis van de stand, maar ook de pure snelheid van de MCL38 kan Lando Norris zich momenteel een echte titelkandidaat noemen. Het onderlinge verschil met koploper Max Verstappen is nog wel 69 punten en Norris stelt dan ook dat hij perfect moet zijn, als hij succesvol wil zijn tegen 'één van de allerbeste coureurs aller tijden'.

Norris wist zijn eerste overwinning uit zijn carriere in Miami te pakken. Daarna is het rap gegaan, want met de McLaren lijken er nog meer zeges op de loer te liggen. Daarvoor moet de kopman van het team wel afrekenen met Verstappen, iets wat niet velen is gegeven. In Spanje begon Norris het weekend nog goed door de pole position te pakken, maar hij kon dat niet omzetten in een zege. Daarvoor was de start niet perfect en in gesprek met F1TV legt hij uit dat hij dit wel moet zijn tegen Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren huurt tijdelijk onderkomen in Oostenrijk, na brand in motorhome

Glas halfvol of halfleeg

Op de vraag of hij nu drie podiumplekken heeft behaald of drie races heeft verloren, antwoordt Norris: "Dat ligt er een beetje aan hoe je er naar kijkt. Je kan het op beide manieren zien. We hebben als team flink wat punten binnengehaald en als team doen we het extreem goed. Maar als een deelnemer die hier alleen is om te winnen en je weet wat er mogelijk was, dan denk je altijd na over wat je verloren hebt."

OOK INTERESSANT: Russell knipoogt naar Norris: "Heb liever niet dat hij deze huidige vorm doorzet"

Perfectie

Om voor de titel te strijden moet Norris elk weekend knallen en fouten moeten geëlimineerd worden. "We zitten nu op een niveau waar alles perfect moet zijn en waarin we het opnemen tegen één van de allerbeste coureurs aller tijden in de Formule 1. Die ook nog eens op een bijzonder hoog niveau presteert. Als iets dan niet perfect is, zoals mijn start in Spanje, dan betaal je daar de prijs voor, zo simpel is het", aldus Norris.

Gerelateerd