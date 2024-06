Hoewel George Russell liever zelf had geknokt om de zeges, gunt hij het 'maatje' Lando Norris ook wel. De Mercedes-coureur ziet het reglement z'n werk doen en stelt dat nu de beste coureurs om de zeges knokken en dat dit is hoe de sport moet zijn.

Mercedes heeft nog geen zege te pakken in 2024, maar hikt daar wel tegenaan. Russell was in Canada nog de polesitter, maar kon dat niet omzetten in een overwinning. In Barcelona lag de Brit kortstondig aan de leiding, maar die moest hij na enkele ronden weer overgeven aan Max Verstappen. McLaren lijkt wel een echte uitdaging voor Red Bull Racing te worden en dat juicht Russell toe, al benadrukt hij dat hij er liever zelf had gestaan.

Gaat nu weer, zoals vroeger

Tegenover Sky Sports F1 blikt Russell vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk. Desgevraagd reageert hij op de huidige vorm van Norris: "Ik ken Lando natuurlijk erg goed. Het is goed om te zien dat hij kan vechten aan de voorkant van het veld voor de overwinningen en pole positions. De eerste keer dat ik tegen hem racete was, geloof ik, in 2008. Het gaat nu zoals we vroeger gewend waren in de karts, maar ook daarna, dat je elk weekend vooraan knokt." In de opstapklassen hebben coureurs vaak met gelijk materiaal te maken en in de Formule 1 is dat totaal anders. Het komt namelijk niet alleen neer op de stuurmanskunsten, ook de wagen speelt een essentiële rol.

De beste coureurs moeten vooraan staan

Wat dat betreft, vindt Russell dat de sport de goede kant op beweegt: "Het zouden namelijk de beste coureurs moeten zijn, die het uitvechten op de baan. Op dit moment staat hij [Norris] een klein beetje voor ons en ik heb liever niet dat hij deze huidige vorm doorzet, tegelijkertijd is dit waar de Formule 1 voor staat en waar racen voor staat. Ik hoop dat het zo doorgaat."

