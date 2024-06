Het team van Alpine ondergaat momenteel flink wat veranderingen achter de schermen. Donderdag werd bekend dat Pierre Gasly in ieder geval bij het team zal blijven racen en volgens het Italiaanse Formu1a.uno praat het Franse team inmiddels met Ferrari over het afnemen van motoren vanaf 2026.

Het 2026-reglement is juist gebouwd op de motoren. Los van Ferrari en Mercedes zijn er vanaf het nieuwe tijdperk ook nieuwe motorleveranciers. Audi zal namelijk met haar eigen team op de startgrid verschijnen en Honda sluit bij Aston Martin aan. Voor Red Bull Racing zit er een samenwerking met Ford in en Alpine kon altijd leunen op de Renault-krachtbronnen. Toch overweegt de renstal om een klantenteam te gaan worden vanaf het nieuwe tijdperk. De geluiden gaan dat het team bang is om met een motor te komen die niet competitief genoeg zal zijn en daarom wordt er een nieuwe leverancier gezocht.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over moment van eventuele incasseren gridstraf: "Dat ga ik je niet vertellen"

Opties voor Alpine

Of het nu de juiste keuze is of niet, Alpine overweegt serieus om af te stappen van de Franse krachtbron. Er zijn ondertussen al onderhandelingen geweest met diverse motorpartners. Zo zouden er naar verluidt gesprekken zijn geweest met Red Bull Ford, maar wil het Oostenrijkse team zich eerst focussen op haar eigen twee renstallen, voordat de power unit verkocht wordt aan een externe partij. Hetzelfde geldt voor Audi, dat ook met een splinternieuwe power unit op de proppen komt. In het meest realistische geval blijven er dus drie potentiële partners over: Mercedes, Honda en Ferrari. De voorkeur zou, volgens het medium, liggen op de krachtbron uit Maranello. Vanaf 2026 verliest Ferrari namelijk Sauber als klantenteam, want dat wordt dan Audi.

OOK INTERESSANT: Pierre Gasly verlengt contract en blijft ook in 2025 bij Alpine

Flavio Briatore

Het zou een stap zijn die uit de hand kan komen van de onlangs teruggehaalde Flavio Briatore. De 74-jarige Italiaanse zakenman heeft namelijk weer een officiële rol binnen de Formule 1. Bij Alpine is Briatore aangesteld als Executive Advisor en de gesprekken met Ferrari passen perfect in de handelwijze van de voormalig teambaas van Renault. Die is namelijk naar het team gehaald om de nodige veranderingen aan te brengen.

Gerelateerd