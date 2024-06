Sergio Pérez wil geen slecht figuur slaan tijdens de thuisrace van Red Bull Racing in Oostenrijk. De Mexicaan wist in Spanje nog als achtste over de streep te komen, na twee pijnlijke uitvalbeurten. 'Checo' moet het team helpen aan de constructeurstitel en daarvoor moet er toch een schepje bovenop bij de 34-jarige coureur.

Red Bull Racing lijkt in 2024 niet meer te beschikken over de dominantie. Dat lijkt vooral zijn bij Pérez zijn uitwerking te hebben, want teamgenoot Max Verstappen wist nog wel de laatste twee races te winnen. Pérez heeft het de afgelopen tijd niet makkelijk gehad. Zo kon hij de eerste twee races van het seizoen nog als tweede plaatsnemen op het podium, maar daarna is de aansluiting bij Verstappen toch erg lastig gebleken. De absolute dieptepunten zijn ook duidelijk aan te wijzen. Zo kwam 'Checo' in Moncao niet goed voor de dag en in Canada ging het niet veel beter. Beide races viel hij vroegtijdig uit. Het levert momenteel een vijfde plek in het kampioenschap op met 111 verzamelde punten.

Pérez heeft 'nachtmerrie' achter de rug

Voor de camera van Sky Sports F1 blikt Pérez terug op de afgelopen races en komt hij met een duidelijk oordeel: "Het is een beetje een nachtmerrie geweest, zullen we maar zeggen. Het hoort erbij en ik ben er vrij kalm onder, maar ik werk samen met het team vrij hard om de situatie om te draaien." Lando Norris wist in Barcelona de pole position te pakken en was slechts twee honderdsten van een seconde sneller dan nummer twee Verstappen. Het tekent de kleine verschillen binnen de hedendaagse Formule 1. "Gegeven hoe de marges tegenwoordig zijn en we hebben het over hele kleine marges. Als je een paar tienden weet te vinden, dan ziet het leven er heel anders uit. Dus daar werken we aan. We hebben het al eens eerder gedaan en ik ben er zeker van dat het dit keer ook zal lukken. Het zou wel fijn zijn om dat hier, waar we thuis zijn, te doen."

Sprintweekend in Oostenrijk

Toch krijgt Pérez in Spielberg niet veel tijd om de afstelling direct juist te krijgen. Zo hebben we in Oostenrijk te maken met een sprintweekend en daardoor is er maar slechts één uur om de juiste setup te vinden. "Ja, dat is hier de sleutel in het sprintweekend. We gaan ons voornamelijk focussen op een aantal dingen en dat zal voor ons belangrijk zijn."

