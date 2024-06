Het team van McLaren heeft een tijdelijk onderkomen gevonden in Oostenrijk, nadat hun motorhome in Spanje onbruikbaar is geworden na een klein brandje. Het team huurt een camper van het Duitse Schuler en dat zal dit weekend het hoofdkwartier van het team zijn.

Tijdens het raceweekend in Spanje brak er brand uit in de hospitality unit van McLaren. Het brandje was snel geblust en één personeelslid moest voor controle naar het ziekenhuis, maar verder is iedereen ongedeerd gebleven. Toch moet het motorhome worden hersteld en in de tussentijd was McLaren op zoek naar een plan 'B'. Daarvoor klopte het team aan bij Red Bull Racing, maar Helmut Marko verklaarde dat het Energy Station en de hospitality centre al waren uitgeleend aan de MotoGP en dus kon het Oostenrijkse team niet helpen.

Knus optrekje

Normaliter komt McLaren met een flink gebouw naar de circuits afgereisd, maar dat zal dit weekend in een afgeslankte vorm zijn. Volgens Motorsport.com heeft het team een camper gehuurd van Schuler en daar zullen dan ook alle belangrijke besprekingen plaatsvinden. Het originele motorhome wordt momenteel hersteld in Duitsland. Het initiële idee was om de herstelwerkzaamheden nog voor het weekend in Oostenrijk af te hebben, maar dat is dus niet gelukt. In de komende dagen wordt er hard gewerkt om de camper weer inzetbaar te maken, met als hoop de Grand Prix van Groot-Brittannië te halen.

Tijdelijk onderkomen McLaren

