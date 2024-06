Max Verstappen kende deze week even een schrikmoment tijdens het simracen. De drievoudig wereldkampioen is komend weekend actief tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk, maar het had niet veel gescheeld of de Nederlander had een blessure opgelopen tijdens het simracen.

Verstappen heeft tot nu toe zeven van de eerste tien races in 2024 gewonnen, maar het gaat zeker niet zo makkelijk als in 2022 en 2023 het geval was. McLaren, Ferrari en zelfs Mercedes zijn nu serieuze concurrenten, waarbij Lando Norris, Carlos Sainz en Charles Leclerc al races hebben gewonnen in 2024. Zeker sinds het raceweekend in Imola gaat het sportief gezien minder met Red Bull, waarbij Verstappen wel blijft winnen. Naast het racen in F1 is Verstappen ook actief als simracer namens Team Redline.

Incident tijdens simracen Verstappen

Tijdens een stream met Team Redline was Verstappen dicht in de buurt van een blessure. De Nederlander lijkt tijdens een virtueel rondje een uitstapje te maken, waarna hij de controle verliest en moet bijsturen. Dit gaat blijkbaar fout, want de Nederlander houdt er pijn aan zijn rechterelleboog aan over. Het bleek gelukkig niet ernstig te zijn, want vlak daarna kon de Nederlander zijn stuur alweer vasthouden en ging hij verder met de stream. Iedereen bij Red Bull Racing zal er echter een kleine hartaanval aan over hebben gehouden.

Verstappen op Red Bull Ring voor F1 GP Oostenrijk

De Nederlander is namelijk bezig met een triple header in F1 en moet vier races tijdens vijf weekenden af gaan werken. Een blessure tijdens het simracen kan Red Bull dan niet echt gebruiken. Verstappen zal als favoriet naar de Red Bull Ring gaan, waar hij al vaak won en ook komend weekend weer zal hopen het sprintweekend af te sluiten met een nog grotere voorsprong in het kampioenschap op Charles Leclerc en Lando Norris.

