Williams slaat slag en haalt kopstukken weg bij Red Bull en Ferrari

Williams heeft het dit jaar lastig in F1 en is met Kick Sauber vooral achterin de grid te vinden. Het Britse team heeft nu echter op de achtergrond een grote slag geslagen door zes nieuwe kopstukken aan hun technische team toe te voegen, die van onder meer Red Bull Racing en Ferrari komen.

Het gaat om onder meer Fabrice Moncade (Ferrari), Juan Molina (Haas), Steve Winstanley (Red Bull) en Richard Frith (Alpine). James Vowles, teambaas van Williams is blij met de nieuwe aanwinsten. "Ik ben verheugd om deze zes fantastische mensen bij Williams te verwelkomen. We zijn op een missie om ons terug te vechten naar de top en het feit dat we ervaren, kampioenschap-winnend talent van andere teams kunnen aantrekken, laat zien dat we enorm geloven in de reis die we aan het maken zijn. Williams investeert in wat nodig is om te winnen en dit is nog maar het begin van de voorbereidingen om in de komende maanden meer nieuwe gezichten van over de hele grid te verwelkomen."

Artikel gaat verder onder video

De rol van de nieuwe aanwinsten van Williams

Winstanley, die van Red Bull komt, wordt Chief Engineer, Composites and Structures en gaat de organisatie rondom het design van de auto opnieuw vormgeven. Winstanley werkte veertien jaar bij Red Bull Racing. Wanneer hij begint, maakt Williams niet bekend. Frith gaat Head of Performance Systems worden en komt van Alpine. Frith begint in 2025 en heeft 25 jaar ervaring in F1. Harman, die meest recent werkte voor Alpine als technisch directeur, zal na de zomerstop beginnen als Design Director, terwijl Moncade als Chief Engineer vanaf 1 juli al aan de slag gaat en van Ferrari komt. Tot slot Molina, die van Haas komt en vanaf 15 juli gaat beginnen als Chief Aerodynamica. De vijf nieuwe namen gaan werken onder leiding van Pat Fry, die sinds november bij Williams werkt. Sorin Cheran komt ook de gelederen van Williams versterken en gaat dit doen met als focus Artificial Intelligence and innovation. In totaal dus zes nieuwe aanwinsten voor Williams.

BREAKING: Williams unveils top tech recruits from across the grid 💪



JV 🗣️ ‘We are investing in what it takes to win’



Read the full story ⬇️ — Williams Racing (@WilliamsRacing) June 27, 2024

Gerelateerd