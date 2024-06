Charles Leclerc zegt dat hij met Carlos Sainz heeft gepraat na de, voor Ferrari zo tumultueus verlopen F1 Grand Prix van Spanje. De twee coureurs raakten elkaar en waren na afloop allebei niet zo blij, omdat er van tevoren iets anders was afgesproken.

Na afloop van de race in Barcelona was het duidelijk dat de twee het dan ook even niet zo goed met elkaar konden vinden. Tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het weekend in Oostenrijk werd Leclerc logischerwijs een vraag gesteld over het moment tussen de twee coureurs. "We vlogen zondagavond gewoon samen naar huis, hoor. Dus ja, alles is goed. Ik ben ook niet bezorgd dat het gevolgen heeft voor onze relatie. Problemen lijken van buitenaf altijd enorm, maar na al die jaren kennen we elkaar goed en weten we dat er na de race spanning is. We zitten dan in het heetst van de strijd, dan zijn we teleurgesteld in elkaar door wat er is gebeurd, maar daarna praten we en is alles goed."

Leclerc denkt niet dat dit laatste botsing is met Sainz bij Ferrari

Leclerc weet dat zowel hij als Sainz alles op alles zetten om het maximale uit de auto van Ferrari te halen en dat dit soms wat gevaarlijke situaties op kan leveren waar het Italiaanse team niet blij mee is. "Het was gewoon een race [in Spanje] waar het wat spannender was, en dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. En het zal misschien niet de laatste keer zijn, maar elke keer lossen we het gewoon op door met elkaar te praten. Ik maak me dus helemaal geen zorgen."

Leclerc over auto Ferrari in 2024

De laatste twee raceweekenden zijn voor Leclerc en Ferrari niet heel goed verlopen, terwijl Mercedes grote stappen heeft gezet sinds Canada. Leclerc maakt zich echter geen zorgen richting het weekend in Oostenrijk. "Het verschil tussen ons en de eerste startrij was ongeveer drie tienden, maar ik had het gevoel dat er meer in de auto zat. We moeten ons pakket optimaliseren en dan zijn we weer waar we willen zijn. Dat is ons in Montreal niet gelukt, vooral niet omdat we de banden niet in het juist werkvenster konden krijgen. En in Barcelona waren we gewoon niet snel genoeg. Maar, het werk in de simulatie voor dit circuit [Red Bull Ring] ging goed. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we weer mee zullen strijden vooraan."

