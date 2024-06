Mercedes-teambaas Toto Wolff begint er toch langzaam in te geloven dat hij een kampioenschapsauto kan ontwikkelen en daarmee wellicht een poging kan doen om Max Verstappen naar Brackley te lokken. Red Bull Racing kon lange tijd genieten van een dominante wagen, maar die dominantie lijkt te zijn verdwenen.

De teambaas van Mercedes heeft er in de voorbije tijd geen geheim van gemaakt dat hij Verstappen als ideale opvolger ziet van de vertrekkende Lewis Hamilton. Desondanks is het materiaal bij Mercedes, sinds het nieuwe tijdperk, geen match voor waar Red Bull Racing ieder jaar mee is gekomen. Toch lijkt die trend te keren en Wolff ruikt dan ook zijn kans.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: In beeld: Red Bull Ring plaatst grindbakken om track limits-overschrijdingen te tackelen

Kansen in komende races

Tegenover Formu1a.uno blikt Wolff vooruit op het raceweekend in Oostenrijk. "Ik denk dat Norris en Verstappen op alle circuits snel zijn geweest en zullen zijn. Oostenrijk is historisch gezien niet goed voor ons gegaan, ik weet niet hoe het dit jaar zal gaan. Maar Silverstone is zeker een snel circuit waarvan we goed weten waar de auto het altijd goed heeft gedaan ", zo tast hij nog in het duister over de kansen van Hamilton en George Russell voor de komende wedstrijden.

OOK INTERESSANT: Hamilton blij met opwaartse lijn W15, maar wijst naar beperkingen: "Dit is het maximale"

Verstappen verleiden

Wolff heeft zijn interesse in Verstappen al diverse keren kenbaar gemaakt, maar daar wel bij vertelt dat de Nederlander niet voor een mindere auto zal kiezen. Die trend ziet hij nu rustig aan keren. "[Christian] Horner zei dat hij [Verstappen red.] zal blijven. Laten we eens kijken, we laten hem met dit idee achter. Ik heb altijd gezegd dat we ons op onszelf moeten concentreren bij het verbeteren van de auto. En als de auto beter wordt, willen meestal alle coureurs zo snel mogelijk rijden, en dat is onze prioriteit. We moeten Lewis en George het seizoen op een hoog niveau laten afsluiten, en dan zullen we zien of de W15 een auto zal zijn die Max kan overtuigen", aldus Wolff.

Gerelateerd