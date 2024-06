Afgelopen weekend stond de eerste Grand Prix van de triple header op het programma: de F1 Grand Prix van Spanje. Ondanks dat Max Verstappen de race won en zo zijn zevende zege van 2024 boekte, ging het wederom allesbehalve makkelijk en soepel. De belangrijkste conclusies na het weekend in Barcelona.

De Formule 1 is begonnen aan een periode met vijf races in zes weekenden, waaronder aankomend weekend een sprintweekend in Oostenrijk. Daarna wordt er nog geracet in Groot-Brittannië, Hongarije en België voordat de zomerstop eind juli voor de deur staat en de coureurs en teams bij kunnen komen van een pittige eerste seizoenshelft. Afgelopen weekend in Spanje gebeurde er tijdens de race eigenlijk niet zoveel, maar tegelijkertijd eigenlijk ook weer heel erg veel.

Problemen Red Bull houden ook op traditioneel circuit aan

Na de moeizame raceweekenden in Imola en vooral Monaco en Canada en goede prestaties van andere teams, vroegen veel mensen en ook Red Bull Racing zelf zich af of de verhoudingen op traditionele circuits ook zo zou zijn. Afgelopen weekend is in Barcelona gebleken dat dit het geval is. Op zaterdag veroverde Lando Norris pole position door Verstappen te verslaan, nadat Red Bull een moeizame vrijdag had gehad. Mercedes bleek, met P3 en P4, er ook weer goed bij te zitten.

Op zondag profiteerde Max Verstappen van een strategische blunder van McLaren. Het team reed tijdens zowel de eerste als tweede pitstopfase een paar rondjes te lang door, waardoor het voordeel dat Norris qua prestaties van de auto had, onschadelijk werd gemaakt. Norris kwam aan het einde van de race nog wel in de buurt, maar toen was het al te laat. Toch had McLaren net zoals in Canada weer de snelste auto, iets wat ook Sergio Perez na de race in Spanje aangaf. Dat Norris na de race baalde van P2 en zelfs beweerde dat hij had moeten winnen, zegt wat dat betreft genoeg.

Doet Mercedes nu serieus mee voorin?

Nadat het team een paar weken geleden met flink wat upgrades kwam, had Mercedes voor het eerst een combinatie gevonden die voor prestatieverbeteringen zorgde. In Canada presteerde het team erg goed en veroverde het veel punten, maar de vraag was of deze lijn op een compleet ander circuits als Barcelona ook doorgezet kon worden. Het antwoord was een volmondig: ja. Sterker nog: het team was in Spanje afgelopen nog sneller en beter. Lewis Hamilton werd derde, terwijl George Russell vierde werd en zelfs net zoals in Canada weer even aan de leiding reed.

McLaren en Red Bull zijn nog wel sneller dan Mercedes, maar alles wijst erop dat het team zowel in de kwalificatie als in de race grote stappen heeft gezet. Daarnaast kan Mercedes zo langzamerhand ook wel claimen dat het een andere concurrent de afgelopen twee raceweekenden heeft ingehaald.

Moeizaam weekend Ferrari, ruzie Sainz en Leclerc

Waar het namelijk allesbehalve soepel gaat, is bij Ferrari. Nadat het in Monaco zo sterk voor de dag kwam, scoorde Ferrari in Canada helemaal geen punten en viel het twee keer uit. Zelfs als het niet uitgevallen was, had het echter geen punten gescoord. In Spanje was het niet zo erg als dat, maar was het Italiaanse team wel weer het vierde team in de pikorde. Red Bull en McLaren waren veel sneller, terwijl zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc ook verslagen werden door de coureurs van Mercedes.

Daarnaast kregen de twee na de Grand Prix ook nog ruzie over een inhaalmoment, waarbij Sainz probeerde tijdens zijn thuisrace in de openingsfase al aan de buitenkant Leclerc in te halen, terwijl voorafgaand aan de race volgens Leclerc was afgesproken dat er niet ingehaald zou worden en ze de banden gingen sparen. Het resultaat was dat de twee coureurs elkaar raakten. Leclerc was na afloop niet zo blij, terwijl Sainz beweerde dat Leclerc 'te vaak zeurt na de races.' De vorm bij Ferrari is er niet en de sfeer is er ook niet beter op geworden.

Alpine blijft stappen vooruit zetten

Achterin de Formule 1 is er ook een grote verschuiving geweest, zoals dat voor Mercedes voorin geldt. Alpine, dat begin dit jaar zowel op zaterdag als zondag het langzaamste team was, is inmiddels een concurrent van Aston Martin, Visa Cash App RB en Haas. Het Franse team heeft de afgelopen paar raceweekenden grote stappen vooruit weten te zetten en stond met twee auto's zelfs in Q3 afgelopen weekend. Net zoals in Canada scoorde zowel Pierre Gasly als Esteban Ocon punten, waardoor het team nu zevende staat bij de constructeurs en Haas heeft ingehaald.

Ocon heeft nu twee raceweekend op rij een tiende plaats gehaald, terwijl Gasly zelfs drie raceweekend op rij in de top tien is geëindigd. Het laat zien dat Alpine momenteel over de zesde en wellicht zelfs wel vijfde auto van de grid beschikt. Een enorme stap ten opzichte van begin dit seizoen.

De Europese vormdip van Pérez is gearriveerd

Sergio Pérez scoorde tijdens de drie raceweekenden voor het weekend in Spanje niet fantastisch en ging dus compleet uit vorm - maar met een nieuw contract op zak - richting het weekend in Barcelona. Afgelopen weekend haalde de Mexicaan wel Q3, maar verder dan P8 kwam Pérez vervolgens niet. Dankzij zijn gridstraf moest hij vanaf P11 beginnen, waardoor hij tijdens de race vast kwam te zitten in een trein. De Mexicaan besloot met Red Bull vervolgens voor een driestopper te gaan, waardoor hij uiteindelijk uit het verkeer kon blijven en naar P8 kon rijden voor de twee auto's van Alpine.

Met twee keer een achtste plaats en twee DNF's is de Europese en zomerse vormdip die bij Pérez in een Red Bull-auto inmiddels traditie is, aangebroken. De geschiedenis van de afgelopen drie seizoenen als teamgenoot van Verstappen lijkt zich te herhalen, maar net zoals de voorgaande jaren is dit wel met een contract voor het volgende seizoen op zak. Echt onder druk zal Pérez zich dan ook niet voelen.

Aston Martin kan de upgrades weer niet omzetten in betere prestaties

Aston Martin schoot in 2023 uit de startblokken en had een grote stap gezet in het nieuwe tijdperk, maar daarna is het team een beetje blijven steken op die vijfde plaats bij de constructeurs. In 2023 had het team het al lastig om de upgrades om te zetten in verbeteringen, en dit lijkt in 2024 weer het geval. Aston Martin begon nog goed en was duidelijk het vijfde team in 2024, maar de laatste weken hebben de upgrades nog niet goed uitgepakt. Het team leek in Canada de vorm weer een beetje gevonden te hebben, maar in Spanje eindigde Aston Martin twaalfde en veertiende.

Ondertussen heeft concurrent Visa Cash App RB het ook lastig, maar is er een nieuwe concurrent bijgekomen die eerder in dit artikel al is besproken: Alpine. Daarnaast blijft ook Haas consistent presteren, in tegenstelling tot Aston Martin en Visa Cash App RB. Aston Martin zal dit jaar de upgrades wel moeten laten werken, wil het de vijfde plek behouden en mogelijk naar voren kijken richting de vier topteams. Dat gat is momenteel, met de ontwikkelingen bij Mercedes, alleen maar groter geworden.

