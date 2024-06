Max Verstappen heeft zichzelf met de nodige moeite naar de winst gereden tijdens de Grand Prix van Spanje. De Nederlander voelde de hete adem van Lando Norris in z'n nek, maar zag hoe de McLaren uiteindelijk als tweede over de streep kwam, gevolgd door Lewis Hamilton op plek drie. Sergio Pérez werd achtste.

De race op Circuit de Catalunya in Barcelona ging van start met Norris op pole en Verstappen vanaf plek twee. Het was echter Russell die als nieuwe leider uit de eerste bocht kwam. De Mercedes kende een fantastische start en profiteerde maximaal van het duwen en trekken tussen Norris en Verstappen. Lang kon Russell echter niet van z'n goede start genieten, want Verstappen wist hem al snel bij te halen en te passeren. Iedereen kwam heelhuids door de beginfase, al was er her en der wel wat contact, bijvoorbeeld tussen de beide Ferrari's. Het liep echter allemaal goed af en zodoende kon iedereen zich gaan concentreren op hun eigen wedstrijd, met Verstappen aan kop.

Magnussen tijdstraf, McLaren laat Norris lang buiten

Al na tien ronden waren er teams die naar binnen gingen voor een eerste pitstop. Dit viel ongeveer gelijk met het moment dat bekend werd dat Magnussen een valste start had gemaakt, waardoor hij een vijf seconden tijdstraf moest incasseren. Vervolgens keken de stewards ook naar een moment tussen Hamilton en Sainz, die in een heftig gevecht verwikkeld raakten, waarbij eerstgenoemde uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Norris nam virtueel de leiding van Verstappen over, nadat de Nederlander een vroege pitstop maakte. Bij McLaren kozen ze voor een andere strategie en lieten ze Norris een enorm lange eerste stint rijden. Datzelfde deed Ferrari ook met Leclerc. Beide heren verloren echter wel flink wat posities na hun eerste pitstop. Norris viel terug naar plek vijf, Leclerc naar plek zeven. Verstappen nam zodoende weer de leiding over, gevolgd door Russell en Hamilton op enkele seconden achterstand.

Verstappen aan de leiding, maar voelt druk van Norris

Verstappen kon enigszins comfortabel vanaf de leiding toezien hoe er achter hem werd gestreden om de diverse posities. Norris was echter druk bezig om het gat richting de Nederlander te dichten, iets dat geen gemakkelijke opgave leek, maar op z'n mediums wist Norris behoorlijk wat snelheid te vinden. Hij wist het gat in de tweede helft van de wedstrijd rap te dichten en dat dwong Verstappen in een nieuwe pitstop. De Nederlander viel terug naar plek drie, achter Leclerc. Norris ging kort daarna ook naar binnen en moest vervolgens acht seconden gaan goedmaken om de overwinning veilig te stellen. In zijn eerste ronden op z'n nieuwe banden wist hij een aantal tienden per keer te pakken op Verstappen, maar in de slotfase zette ook Verstappen een tandje bij en stabiliseerde het gat.

Verstappen houdt Norris van zich af en wint GP van Spanje

In de absolute eindfase kwam Norris nog wel iets dichterbij, maar het was onvoldoende om Verstappen aan te kunnen vallen voor de zege. Zodoende mocht Verstappen wederom een overwinning bijschrijven dit seizoen. Norris werd tweede, gevolgd door Hamilton. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Leclerc, Sainz, Piastri, Gasly, Pérez en Ocon. Logan Seargant was degene die met de rode lantaarn over de streep kwam.

