Sergio Pérez is van mening dat Red Bull Racing niet meer de snelste auto van de grid heeft. Dit bleek volgens hem tijdens de F1 Grand Prix van Spanje, waarin Max Verstappen nipt won en de Mexicaan zelf achtste werd.

Pérez begon al niet in vorm aan het weekend in Spanje en kwalificeerde zich zaterdag als achtste. Omdat hij vanuit het raceweekend in Canada nog een gridstraf van drie plaatsen had staan, begon de Mexicaan vanaf P11. Na een moeizame start kwam Pérez in het verkeer te zitten, waarna Red Bull besloot om de Mexicaan uit het verkeer te halen en voor een driestopper te gaan. Pérez eindigde daardoor op P8 en scoorde zo nog vier punten.

Pérez ziet McLaren nu het snelste team zijn

In gesprek met Sky Sports gaat Pérez in op de huidige pikorde in de Formule 1. Volgens Pérez is het niet meer Red Bull Racing, maar McLaren dat de snelste auto heeft. "McLaren lijkt het sterkste team en we moeten ervoor zorgen dat we weer bovenaan staan. Het belangrijkste is om de balans te maximaliseren, dat is belangrijker dan het brengen van upgrades." Dat hij zelf niet in de snelste auto zat, kon hij zondag zelf ervaren.

Pérez zag openingsfase F1 GP Spanje zijn race verpesten

Pérez kwam, zoals onder meer Lando Norris en Lewis Hamilton, niet goed weg van zijn startpositie en verloor zo gelijk wat plekken. Deze plekken moest hij vervolgens weer goed gaan maken, iets wat in het verkeer lastig bleek. "Op zondag was mijn startpositie het grootste probleem. Ik haalde Alonso in en toen haalde Nico mij in. Het was moeilijk om te volgen in de vuile lucht. Toen kozen we voor de driestopstrategie en haalden we Gasly in."

