Charles Leclerc is niet echt tevreden met hoe zijn F1 Grand Prix van Spanje is verlopen en de race pace die Ferrari liet zien tijdens het weekend in Barcelona, maar ook in Canada. De Monegask kan dan ook nog niet echt genieten van het gevecht met Red Bull, McLaren en Mercedes.

Leclerc begon vanaf P5 aan de race en zou net zoals Lando Norris een poging wagen om soft, medium, soft te gaan. Dit bleek uiteindelijk de juiste keuze ten opzichte van de strategie met de hards, maar het leverde Leclerc niet enorm veel op. Dit kwam vooral omdat hij, net zoals Norris, te lang door bleef rijden. Daardoor verloor hij het voordeel wat hij had. Carlos Sainz liet hem er aan het einde van de race nog langs, maar veel meer dan P5 zat er niet in.

Verwarring bij Leclerc over strategie Ferrari

In gesprek met Viaplay zegt Leclerc dat hij in de war was voorafgaand aan zijn tweede pitstop. "Ik was verrast. Aan het einde van de dag was het gewoon een keuze qua bandenstrategie. Het ging op dat moment om de hards of mediums. Ik was verrast, omdat ik dacht dat ik op de hards zou staan in plaats van de mediums, maar ik stond op de mediums. Dus ik dacht: 'waarom deden we dat?', want ik hoorde over de boardradio dat we naar hards zouden gaan. Maar dat gebeurde niet, dus ik weet niet zo goed wat daar gebeurde. Het was geen al te groot probleem en het had niet veel impact op de race."

Leclerc baalt van ontbreken race pace in Spanje

Leclerc wordt ook gevraagd naar wat hij vindt van het gevecht tussen de vier teams vooraan. "Het is erg spannend, maar vandaag was het niet zo spannend als wat ik gehoopt had. We zitten echt nog wel een eind van Red Bull en McLaren af qua race pace en daar moeten we echt naar gaan kijken. Dit is nu twee races op rij en we kunnen niet wachten en races verspillen. We moeten dus reageren voor de volgende race."

