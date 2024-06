Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Spanje

Max Verstappen schreef zondagmiddag de F1 Grand Prix van Spanje op zijn naam door Lando Norris van zich af te houden. George Russell moest Lewis Hamilton er in de slotfase langs laten gaan voor P3. De stand van zaken in de twee kampioenschappen na de tiende race van het seizoen.

Norris begon vanaf P1, voor Verstappen, maar allebei de coureurs werden bij de eerste bocht ingehaald door George Russell. Russell gaf deze P1 echter al snel weg aan Verstappen, waarna hij voor de rest van de race op P1 reed. Norris kwam aan het einde van de race wel dichter in de buurt, maar de race was niet lang genoeg om Verstappen nog echt aan te vallen. Mercedes werd met Hamilton en Russell derde en vierde, terwijl Ferrari met Charles Leclerc en Carlos Sainz vijfde en zesde werd. Sergio Perez kwam niet verder dan P8.

Stand coureurs na GP Spanje

Verstappen kon Norris nipt afhouden, waardoor hij uitloopt in de stand bij de coureurs. Norris staat nu wel tweede en gaat over Leclerc heen, die vijfde werd. Verder scoren de acht topcoureurs in het kampioenschap allemaal punten. Pierre Gasly en Esteban Ocon scoren namens Alpine punten, waardoor Ocon van P17 naar P16 gaat en nu voor Alexander Albon staat.

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 219 punten 2. Lando Norris 150 punten 3. Charles Leclerc 148 punten 4. Carlos Sainz 116 punten 5. Sergio Pérez 111 punten 6. Oscar Piastri 87 punten 7. George Russell 81 punten 8. Lewis Hamilton 70 punten 9. Fernando Alonso 41 punten 10. Yuki Tsunoda 19 punten 11. Lance Stroll 17 punten 12. Daniel Ricciardo 9 punten 13. Oliver Bearman 6 punten 14. Nico Hülkenberg 6 punten 15. Pierre Gasly 5 punten 16. Esteban Ocon 3 punten 17. Alexander Albon 2 punten 18. Kevin Magnussen 1 punt 19. Zhou Guanyu 0 punten 20. Valtteri Bottas 0 punten 21. Logan Sargeant 0 punten

Stand constructeurs na GP Spanje

Red Bull loopt voor het tweede weekend op rij uit op Ferrari (elf punten) en loopt twee en vier punten uit op Mercedes en McLaren. Alpine scoort drie punten en gaat van P8 naar P7. Het team loopt tevens wat in op Aston Martin en Visa Cash App RB, die geen punten hebben gescoord in Barcelona. Ook Williams en Kick Sauber scoorden geen punten, waardoor Sauber na tien races nog steeds op nul punten staat.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 330 punten 2. Ferrari 270 punten 3. McLaren 237 punten 4. Mercedes 151 punten 5. Aston Martin 58 punten 6. RB 28 punten 7. Alpine 8 punten 8. Haas 7 punten 9. Williams 2 punten 10. Kick Sauber 0 punten

