Max Verstappen won zondag de F1 Grand Prix van Spanje door Lando Norris en Lewis Hamilton te verslaan in Barcelona. De Nederlander kreeg het zeker niet cadeau, maar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zag wederom een 'beslissende' Verstappen.

Verstappen begon de race vanaf P2 en had Norris bij de eerste bocht al te pakken, maar moest vervolgens toezien hoe George Russell met een fantastische inhaalactie aan de buitenkant langs zowel Norris als Verstappen ging voor P1. Niet veel later ging Verstappen langs Russell en had hij daadwerkelijk de eerste plaats in handen. Daarna reed de Nederlander eigenlijk de rest van de race op P1 en kon hij Norris, die laat in de race nog wel in de buurt kwam, van zich afhouden.

Horner lovend over prestatie Verstappen

In gesprek met Sky Sports zegt Horner dat Verstappen in Barcelona een weergaloze race reed, in een auto die niet de snelste auto van het weekend was. "Max reed een briljante race en strategisch gezien hadden we het juist. We gingen voor een optimale race, en dat lukte. We wisten dat McLaren het zou proberen met de banden, maar we hadden nog genoeg over. De eerste ronde was cruciaal, en die inhaalactie op George was nog belangrijker."

Horner zag Verstappen weer 'beslissend' zijn

Vervolgens kan Horner niet duidelijk genoeg maken hoe blij hij is om Verstappen in zijn team te hebben tijdens races zoals in Spanje, waar de auto eigenlijk het hele weekend niet deed wat het team graag wilde. "Max is zo beslissend, hij maakt er gewoon geen rotzooi van. Ik denk dat dit één van zijn grootste kwaliteiten is, je weet dat als hij er is, hij ervoor gaat. Dat weten de andere coureurs ook."

