Sergio Pérez geeft eerlijk toe dat zijn kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje niet verliep zoals hij gehoopt had, ondanks dat hij wel voor het eerst sinds een paar raceweekenden weer Q3 haalde. De Mexicaan zal zondag een inhaalslag moeten gaan maken, maar baalt van zijn eigen auto.

Pérez kwam zaterdag wel weer in Q3 terecht, maar meer dan P8 zat er niet in. De Mexicaan werd onder meer verslagen door Pierre Gasly, terwijl Pérez meer dan 0.6 seconden langzamer was dan Max Verstappen. Horner zei na afloop dat het een vooruitgang was voor de Mexicaan, maar dat het eigenlijk nog beter moet. Pérez zelf lijkt het hiermee eens te zijn, maar wijst ook naar de auto en de omstandigheden.

Pérez weet dat er meer in zat

In gesprek met Motorsport.com zegt Pérez dat er mogelijkheden waren om meer uit de kwalificatie te halen dan P8, wat dankzij zijn gridstraf uiteindelijk P11 werd. "Ik denk dat we wel dichter bij hadden kunnen zijn, maar het werd een beetje ingewikkeld. Helaas was mijn laatste sector in Q3 te zwak en verloor ik te veel tijd in vergelijking met mijn eigen tijd. De wind veranderde ook, maar over het algemeen hadden we dit weekend te veel achterstand. Ik denk wel dat ik wat stappen heb gezet, maar de marges waren zo klein dat ik niet de progressie kon boeken die ik nodig had. Ik hoop dat we zondag een goede raceauto hebben."

Pérez had het lastiger dan vorig jaar

Pérez moet erkennen dat zijn kwalificatie niet zo goed was als die van vorig jaar. "Ik denk dat het hier veel moeilijker was dan vorig jaar, omdat het toen door de omstandigheden kwam. Het was nat en ik ging van de baan in Q2. Ik denk dat het dit jaar meer een balansprobleem was waar ik mee worstelde. Maar het verschil met Max was te groot gedurende het weekend, dus we hebben werk te doen op dat gebied. De correlatie kan soms goed zijn, soms niet. Ik denk dat de problemen met de banden ook vrij belangrijk waren, waardoor het moeilijk was om tijdens het weekend een richting te kiezen. Maar ik denk dat we progressie boeken en een goede race pace kunnen laten zien."

