Volgens dr. Helmut Marko is er één duidelijke favoriet voor de Grand Prix van Spanje aan te wijzen en dan heeft de Oostenrijker het niet over Max Verstappen. McLaren zette op vrijdag een prima racepace neer en Marko hoopt vooral dat de bandendegradatie zal meevallen.

Het team van Red Bull Racing reisde naar Spanje met de gedachte dat dit een echt Red Bull-circuit zou kunnen gaan worden. Het zat dan ook dicht bij elkaar, want Verstappen liep zaterdagmiddag de pole position mis op slechts twee honderdsten van een seconde. De opleving van McLaren lijkt dus niet tijdelijk te zijn, want Norris was uiteindelijk de snelste en Marko legt in Sky Deutschland uit dat de longruns ook indrukwekkend waren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Albon start vanuit pitstraat: Williams-coureur krijgt nieuwe elektrische componenten

McLaren is duidelijke favoriet

"Als we de longruns van vrijdag nemen, is McLaren de duidelijke favoriet. Maar met de veranderingen die we hebben doorgevoerd, kunnen we er ook vanuit gaan dat de bandenslijtage zal verbeteren", zo wijst Marko naar optimistische tekenen. Vooral de linker voorband krijgt het tijdens de wedstrijd zwaar. "Als het zo blijft, wordt het waarschijnlijk een race met twee stops." Marko hoopt dan ook dat de executie perfect zal zijn: "Dan zijn de pitstops en de juiste timing natuurlijk cruciaal. Laten we hopen dat de safety car voor ons op het juiste moment komt - of helemaal niet."

OOK INTERESSANT: Coulthard ziet parkeerkunsten Sargeant: "Hij maakt nu al contact, zonder op de baan te zijn"

Start op eerste startrij

Het Oostenrijkse team heeft echter wel progressie geboekt en dat stemt de adviseur dan wel weer tevreden. "Na de derde training waren we er helemaal niet zeker van of we wel op de eerste twee startrijen zouden komen. Maar uiteindelijk was het bocht 4 waar we verloren van Lando. We waren sneller in de eerste sector en de derde, dus over het algemeen ging het de goede kant op."

Gerelateerd