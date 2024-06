Tijdens het rondje dat Viaplay-analist David Coulthard loopt op de parkeerplaats rondom het Circuit de Barcelona-Catalunya, komt de Schot de Mercedes van Logan Sargeant tegen. De Amerikaan heeft de wagen echter niet helemaal perfect neergezet, zo valt Coulthard op.

Sargeant beschikt dit weekend dan eindelijk over hetzelfde pakket als teamgenoot Alexander Albon. Toch heeft het de 23-jarige coureur nog niet gebracht waar hij op had gehoopt. Sargeant kwam namelijk niet verder dan de twintigste tijd en moest zich nog bij de FIA verantwoorden over het ophouden van Lance Stroll tijdens de kwalificatie. Daarvoor deelde de autobond nog een gridstraf van drie plekken uit, maar verder naar achteren kan Sargeant niet worden gezet.

Paaltje

Ook buiten de baan lijkt Sargeant niet bij de incidenten weg te kunnen blijven. Voor het Scandinavische bedrijf loopt Coulthard zijn rondje rondom het Circuit de Barcelona-Catalunya. Daarbij komt hij langs de parkeerplaatsen en spot hij de privé-Mercedes van Sargeant. "Heb je enige idee van wie deze Mercedes zou kunnen zijn? Ja, je hebt gelijk, het is die van Logan Sargeant. Hij maakt nu al contact, zonder op de baan te zijn", zo kan Coulthard het niet laten. Wel herstelt de Schot zich direct: "Laten we hopen dat hij een probleemloos weekend heeft." Bekijk hier de beelden.

