Hoewel Max Verstappen van mening is dat de RB20 misschien niet meer de snelste wagen is, vindt Lando Norris juist dat hij een kunststukje heeft afgeleverd met de pole position in Spanje. In zijn ogen is de Oostenrijkse wagen, nog steeds de benchmark.

Ook tijdens de kwalificatie in Barcelona zat het allemaal weer erg dicht bij elkaar. Norris was met een 1:11.383 uiteindelijk de snelste, maar Verstappen zat daar slechts twee honderdsten achter. Nummer drie Lewis Hamilton moest zo'n drie tienden toegeven op de tijd van zijn landgenoot. Qua racepace lijkt McLaren ook nog steeds het voordeel te hebben en dus kunnen we ons opmaken voor een interessante wedstrijd op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull heeft nog steeds beste wagen'

Voor de camera van Viaplay is Norris tevreden met zijn tweede pole position uit zijn carrière. De kopman van McLaren wijst dan ook naar één van zijn beste rondjes tot nu toe. "Echt verrast ben ik niet, want het was één van de beste ronden die ik denk ik ooit heb gereden. Maar om Max in de Red Bull te verslaan, die in mijn ogen nog steeds de snellere auto had, was een goede prestatie."

Liever geen gevecht om leiding, maar wat moet, dat moet

Wat betreft de kansen op zondag, is Norris duidelijk. Hij wil het liefst direct een gaatje trekken, zodat een gevecht om de koppositie niet zal gebeuren. "Ik ga liever niet vechten, maar ik kijk er ook wel naar uit. Ik heb eigenlijk nog niet veel mogelijkheden gehad om met Max te knokken. De weinige keren dat dit wel zo was, was hij een seconden sneller ongeveer. Daardoor hoefde ik niet eens het gevecht aan te gaan en liet ik hem meestal direct gaan, maar zondag is toch een iets ander verhaal. Ditmaal maakt het mij niet uit en ga ik ervoor vechten. Ik wil de zege pakken, dus ik ga doen wat ik moet doen."

Gerelateerd