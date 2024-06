Alexander Albon zal de Grand Prix van Spanje aanvangen vanuit de pitstraat. De Britse Thai heeft namelijk voor de derde keer dit seizoen elektrische onderdelen laten vervangen en mag daarom niet beginnen vanaf zijn 19e startplek.

Net als teamgenoot Logan Sargeant had ook Albon geen beste zaterdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Amerikaanse coureur kon namelijk niet verder komen dan de twintigste tijd, als allerlaatste dus en kreeg nog een gridstraf van drie plekken voor het ophouden van Lance Stroll. Albon trapte alles uit zijn FW46, maar meer dan een P19 zat er niet in.

Start vanuit pitstraat

De FIA is streng op het toevoegen van nieuwe motoronderdelen, waaronder de elektrische componenten. Coureurs hebben in hun poule twee exemplaren van de energy store en twee exemplaren voor de controle electronics. Bij de introductie van een derde exemplaar volgt er een straf. Zo geldt dus ook in het geval van Albon, die dus door de wisseling van de onderdelen en daarbij het overschrijden van de parc fermé-regels, vanuit de pitstraat zal moeten gaan starten.

