Max Verstappen zegt dat de vrijdag voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Spanje relatief normaal en volgens plan is verlopen. Ondanks dat zowel hij als Sergio Pérez klachten hadden over de RB20, zegt de Nederlander dat hij al blij is dat het een normale vrijdag was.

Verstappen begint met de koningsklasse aan een zwaar programma van vijf races in zes weken tijd, voordat het eind juli zomerstop is. Te beginnen in Barcelona, waar de Nederlander geen fantastische eerste dag meemaakte met Red Bull. Het team nam veel upgrades mee, maar de resultaten waren op de vrijdag nog niet fantastisch. Verstappen werd tweede tijdens de eerste vrije training met 0.024 seconden achterstand op Lando Norris, terwijl Verstappen tijdens VT2 vijfde werd en meer dan twee tienden langzamer was dan Lewis Hamilton.

Verstappen blikt terug op vrijdag in Spanje

In gesprek met Motorsport.com moet Verstappen toegeven dat hij zoekende was, maar dat het eigenlijk een vrij normale vrijdag was. "We hebben verschillende afstellingen geprobeerd in de eerste en tweede vrije training. Het gaat nu om het finetunen. Maar dit was al een wat normalere dag zonder problemen, dat is waar we op hoopten. Nu moeten we de auto een klein beetje strakker afstellen, maar dat is vrij normaal." De lijst met aangepaste onderdelen en upgrades die door de FIA bij Red Bull Racing werd onthuld leek groot, maar volgens Verstappen valt het allemaal wel mee. "[De updates] zijn heel klein, het is niets groots. Maar tot nu toe voelt alles normaal aan."

