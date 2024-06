James Allison benadrukt bij de Beyond the Grid-podcast dat er geen verschil zit in het materiaal dat George Russell en Lewis Hamilton krijgen. De zevenvoudig kampioen vertrekt aan het einde van 2024 en er gaan verhalen op dat Russell de voorkeur krijgt van Mercedes.

Op de zondagen kan Hamilton vaak nog wel mee met teamgenoot Russell, maar het verschil tijdens de kwalificatie is flink te noemen. Zo heeft Russell zich al acht keer voor Hamilton weten te kwalificeren en in Monaco stelde de 39-jarige Brit dat hij dit seizoen, waarschijnlijk over één rondje, niet sneller zal zijn dan teamgenoot Russell. Daardoor is er een blik aan spookverhalen opengetrokken, waardoor er bij fans het beeld bestaat dat Hamilton misschien wel doelbewust wordt achtergesteld. Toch kan uit de woorden van Hamilton ook worden gehaald dat hij simpelweg over één rondje niet meer de pure snelheid heeft om zijn jongere teamgenoot de baas te zijn.

Hamilton wordt niet benadeeld

De technisch directeur van Mercedes benadrukt dat er echt geen verschil zit tussen het materiaal dat Hamilton krijgt en dat van Russell. "Ik denk dat er dingen worden gelezen, die niet bestaan. Alsof we hem op een bepaalde manier systematisch benadelen, dat is niet waar en dat is niet eerlijk. Tot zover we kunnen nagaan, zijn de auto's identiek en het motorgebruik is identiek." Natuurlijk zit er wel verschil in de afstelling, maar dat is naar wens van de coureur. "Als de afstelling van de auto's verschilt, dan is dat omdat het rijtechnische team aan weerszijden van de garage dat heeft aangepast."

Voorvleugel Monaco

In Monaco kwam Mercedes met een nieuwe voorvleugel en het team liet Russell er dat weekend mee rijden. Allison legt uit: "Er is één geval geweest dit jaar en dat was in Monaco. Toen hadden ze beide een andere voorvleugel op de auto zitten, maar dat kwam omdat we slechts één exemplaar hadden. We besloten toen de vleugel zo snel mogelijk naar het circuit te brengen. We hebben het gesprek met Lewis gehad en die zei 'nee', laat George die maar gebruiken."

