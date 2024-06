Volgens Fernando Alonso is de eventuele komst van Adrian Newey naar Aston Martin op dit moment nog een broodje aap-verhaal. Zo wijst de tweevoudig wereldkampioen op de persconferentie naar dezelfde bron, die eerder ook al vertelde dat Newey had getekend bij Ferrari.

Sinds het aangekondigde vertrek van Newey regent het geruchten over waar de volgende stap van de topontwerper zal zijn. Ferrari zou zich hebben gemeld bij de Brit en Mercedes zou naar verluidt ook een aanbieding hebben neergelegd bij Newey. Toch is de laatste week ineens Aston Martin weer in beeld gekomen en De Telegraaf te melden dat Newey zelfs een rondleiding zou hebben gekregen door de splinternieuwe faciliteit van het team. Het team heeft daar overigens ook op gereageerd en stelde dat er niets was om aan te kondigen.

Newey maakt teams beter

Alonso zou Newey verwelkomen bij Aston Martin, maar benadrukt dat er op dit moment nog niet speelt. "Ik mag Adrian Newey erg graag. Hij heeft alle teams geholpen om beter te worden; om altijd op zoek te gaan naar een betere versie van onszelf; en nu hij vrij is, op de markt, zouden we logischerwijs allemaal die mogelijkheid willen, of ervan dromen." De afgelopen dagen werd er een link gelegd tussen Aston Martin en Newey en Alonso heeft dat ook gelezen: "Daar zijn veel vragen over. Ik heb de geruchten gelezen. Het komt van dezelfde bron en dezelfde site, die vorige week ook claimde dat hij [Newey] om 12:00 uur zou tekenen bij Ferrari, nog voor de race in Canada. Geruchten zijn geruchten", zo stelt de Spanjaard.

"That keeps between him and me" 🤐



Fernando Alonso remained tight-lipped about the potential of Adrian Newey joining Aston Martin 🤫 pic.twitter.com/GPykYL2q5P — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 20, 2024

We bewonderen elkaar

De keuze ligt uiteindelijk bij Newey, zo benadrukt Alonso: "Wat hij ook besluit, hij zal welkom zijn. We hebben een zeer respectvolle relatie en het is wederzijds. Hij publiceerde een boek in Spanje en gaf mij de kans om de proloog te schrijven. Ik denk dat we allebei publiekelijk hebben gezegd dat we elkaar bewonderen; dat we veel respect hebben voor elkaars werk." Over wat hij Newey zou adviseren, reageert Alonso gevat: "Dat soort informatie hou ik tussen hem en mij."

